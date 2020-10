Atualização secundária da 10.20 de Teamfight Tactics só altera 4 campeões

A Riot Games lançou hoje uma atualização secundária de Teamfight Tactics para a 10.20, ajustando os atributos de Aphelios, Janna, Ashe e Veigar.

Aqueles que esperavam o enfraquecimento a Ahri, no entanto, precisarão esperar mais um pouco: a campeã não sofreu nenhuma mudança individual na atualização 10.20b de TFT. Foram feitos ajustes à mana de Aphelios e Janna, à velocidade de ataque de Ashe e ao dano da habilidade de Veigar. A característica Espírito também sofreu uma redução de velocidade de ataque.

Confira todas as alterações da atualização secundária da 10.20 de TFT:

Velocidade de Ataque dos Espíritos reduzida de 35/80 para 35/70

Mana inicial de Aphelios reduzida de 120 para 90

Velocidade de Ataque de Concentração de Ashe reduzida de 50/75/300 para 45/65/300

Dano da habilidade de Veigar reduzido de 500/650/1.000 para 450/600/900

Mana máxima de Janna aumenta de 50 para 60

A característica Espírito vem dominando o meta da 10.20 de TFT, apesar de inicialmente ter sofrido uma redução de velocidade de ataque. Por ainda estarem se saindo melhor que outras características, a atualização secundária de hoje enfraqueceu novamente a velocidade de ataque dos Espíritos, para 35/70. A composição de Lutadores e Ashe também continua dominando o meta, então a velocidade de ataque adicional de Ashe 1 e 2 estrelas foi enfraquecida.

Veigar também foi enfraquecido, depois de as alterações da atualização 10.20 permitirem que ele alvejasse o campeão com menos vida atual, em vez do campeão com menos vida percentual. Para tentar reduzir o poder do Mago, o dano de sua habilidade foi reduzido em todos os níveis.

Também estão sendo testadas várias alterações a características no PBE, que devem ir ao ar na atualização 10.21 de TFT, em 14 de outubro. Com essas possíveis alterações e os enfraquecimentos de hoje, o estado do meta do Conjunto Quatro deve ficar ainda melhor.

