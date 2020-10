Ajustes a campeões e características de TFT no PBE sugerem grandes mudanças na atualização 10.20b

Diversas mudanças podem acontecer hoje a Teamfight Tactics com a atualização 10.20b.

Desde o lançamento do Conjunto Destinos em TFT, o meta anda saudável, possibilitando várias composições poderosas com e sem Escolhidos específicos. A atualização 10.20, no entanto, aumentou a diferença entre as composições de tier S e de tier A, devido a alguns campeões estarem mais fortes.

A atualização 10.19 não teve uma atualização secundária, mas esse não será o caso da 10.20. Stephen “Mortdog” Mortimer, designer de jogo de TFT, anunciou na noite de ontem que hoje iria ao ar uma atualização 10.20b.

Quick update. We are prepping a B-Patch, aiming for tomorrow. Will post details then so there is no confusion about "IS IT LIVE YET". — Riot Mort (@Mortdog) October 6, 2020

Até a hora do anúncio de Mortdog no Twitter, grandes alterações foram feitas a algumas características no PBE, segundo o Surrender at 20. Os ajustes incluem um novo efeito para os Divinos, resistência mágica adicional dos Místicos e aumento no tempo de redução dos Adeptos.

Divino

Imagem via Surrender at 20

Duração com seis unidades aumenta de 10 para 11.

Duração com oito unidades aumenta de 13 para 16.

Adepto

Imagem via Surrender at 20

Duração com duas unidades aumenta de 2 para 2,5.

Duração com três unidades aumenta de 3 para 4.

Duração com quatro unidades aumenta de 5 para 7.

Místico

Imagem via Surrender at 20

Resistência Mágica com duas unidades aumenta de 35 para 40.

Resistência Mágica com quatro unidades aumenta de 95 para 100.

Resistência Mágica com seis unidades aumenta de 175 para 200.

Vanguarda

Imagem via Surrender at 20

Armadura com seis unidades reduzida de 750 para 600.

Armadura com oito unidades reduzida de 2.000 para 1.500.

Lunar

Imagem via Surrender at 20

Número de campeões que aumentam nível de estrela com cinco unidades: reduzido de 3 para 2.

Outras mudanças que podem acontecer hoje foram encontradas nas notas de atualização de TFT no LoLchess pouco depois do anúncio feito por Mortdog. As alterações incluem enfraquecimentos à velocidade de ataque dos Espíritos e à velocidade de ataque da habilidade de Ashe.

Velocidade de Ataque dos Espíritos: de 35/80 para 35/70

Mana inicial de Aphelios: de 120 para 90

Mana de Janna: de 50 para 60

Velocidade de Ataque de Concentração de Ashe: de 50/75/300 para 45/65/300

Dano da habilidade de Veigar: de 500/650/1.000 para 450/600/900

Com apenas alguns ajustes listados no LoLchess, é possível que as alterações do PBE sejam apenas para a atualização 10.21, que está marcada para 14 de outubro. Todas as mudanças do PBE e outros supostos ajustes para a 10.20b de TFT, que vai ao ar hoje, são provisórios e estão sujeitos a mudanças.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 07 de outubro.