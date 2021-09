Quando o Conjunto Seis de TFT será lançado?

Aqui estão todas as datas importantes antes do lançamento e o que esperar do Conjunto Seis.

O sexto conjunto dentro do Teamfight Tactics será lançado oficialmente no início de novembro após o Campeonato Mundial Contestação.

Programado para acontecer de 1 a 4 de outubro, o Campeonato Mundial de TFT Contestação ocorrerá antes do lançamento do Conjunto Seis no APT. A atualização 11.20 será lançada em 6 de outubro, fornecendo a tradicional “atualização divertida” uma atualização antes dos conjuntos serem lançados. O Conjunto Seis será lançado no APT em 19 ou 20 de outubro, de acordo com o diretor de design de jogos da Riot, Stephen “Mortdog” Mortimer. E a data de lançamento oficial do Conjunto Seis do TFT está agendado para 3 de novembro por meio da atualização 11.22.

O Conjunto Seis continuará a expandir o sucesso do Conjunto 5.5 por meio de Itens Radiantes, introduzindo uma nova mecânica chamada Aprimoramentos Hextec. Em vez de uma mecânica que depende de itens para influenciar e melhorar as composições de equipe, Aprimoramentos Hextec oferecerão aos jogadores uma série de efeitos que vão desde artefatos do Ornn dentro de um Arsenal até ser capaz de ver quem é seu próximo oponente.

Os laboratórios estão sendo expandidos no Conjunto Seis com a adição de um modo com parceiro sem nome. Os jogadores podem formar pares com amigos e competir contra três outras equipes em um lobby. O laboratório será ativado logo após o lançamento do TFT Conjunto Seis, será retirado por um tempo para fazer ajustes e reiniciado em uma data posterior.

Os cosméticos dentro do TFT também estão sendo expandidos com o lançamento de Campeões Chibi, um avatar alternativo para Pequenas Lendas. A equipe está até testando um recurso chamado Legend Scouting, onde os jogadores podem trazer seus avatares com eles ao explorar os oponentes e interagir com suas Pequenas Lendas ou Campeões Chibi.

O Conjunto Seis se tornará jogável no APT em 19 ou 20 de outubro por meio da atualização 11.21. E o lançamento oficial do Conjunto Seis do TFT está programado para ocorrer em 3 de novembro com o a atualização 11.22.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 23 de setembro.