Ovo gratuito de Pequena Lenda de Teamfight Tactics está disponível para usuários da Twitch Prime

Os jogadores de Teamfight Tactics agora podem ter uma nova Pequena Lenda em sua coleção, graças à Twitch Prime.

É o primeiro ovo gratuito depois que as Criaturas Imortais foram lançadas com a expansão intermediária, em 12 de junho. Com a atualização 10.13 no ar, não há nenhum motivo para ter que aguentar as mudanças sem uma companhia nova.

Para resgatar o ovo gratuito, lembre-se de conectar suas contas da Riot e da Twitch. Para aqueles que não tiverem Twitch Prime, um teste grátis de 30 dias está disponível. Depois, abra o site e resgate seu prêmio. Você também vai poder encontrar instruções para conectar as contas, caso ainda não tenha feito isso.

Captura de tela via Twitch Prime

A recompensa também se aplica aos jogadores de League of Legends, mesmo que não tenham nenhuma familiaridade com o parente de combate automático. Depois de pensar em retirar as Pequenas Lendas que acompanham os jogadores em partidas de ARAM (opção que você já pode desabilitar na tela da Seleção de Campeões), parece que a Riot voltou atrás com a resposta negativa da comunidade.

A Riot tem possibilitado que os jogadores ganhem um ovo gratuito de Pequena Lenda aproximadamente uma vez por mês. O título “Em breve” que aparece hoje na página também indica que será possível resgatar outro ovo de Pequena Lenda no fim de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Henrique DaMour no Dot Esports no dia 24 de junho.