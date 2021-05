Ganhe recompensas no TFT com o evento Vitral Celeste – Origens ao banir Pingu Caótico e a Névoa Negra

A Riot Games revelou um novo evento que está chegando ao Teamfight Tactics, incorporando a história de League of Legends em torno da Contestação e oferecendo aos jogadores ótimas recompensas por completar missões.

O Conjunto Cinco Contestação introduziu a corrupção da Névoa Negra que cruzou a convergência, criando um Pingu maligno que precisa ser detido. Programado para acontecer de 8 de junho às 12h a 8 de julho às 12h, o evento Vitral Celeste do TFT verá os jogadores se unindo a Pingu e as forças da Ordem para banir seu gêmeo maligno e a Névoa Negra.

O evento Vitral Celeste – Origens do TFT contém um total de 15 missões, de acordo com a Riot, cada uma fornecendo aos jogadores um pedaço de Vitral Celeste após a conclusão. Pingu tem a chance de restaurar a esperança e o equilíbrio juntando os pedaços da relíquia destruída pela corrupção do lançamento do Conjunto Cinco Contestação. Restaurar o Vitral Celeste banirá o Pingu maligno e a Névoa Negra.

Completar as missões do evento Vitral Celeste para restaurar a relíquia recompensará os jogadores com Fragmentos Estelares, ovos e emotes. As missões são concluídas em ordem sequencial, cada uma fornecendo uma recompensa. Os jogadores vão ganhar 10 Fragmentos Estelares durante as primeiras missões, enquanto as três finais concederão ovo de Pequenas Lendas Seres Rarimágicos e dois emotes únicos do Pingu.

O Conjunto Cinco introduziu 36 itens Sombrios para o TFT, fornecendo novas estratégias e maneiras de ganhar. Além do dobro de itens, o conjunto Contestação inclui Deus-Reis Darius e Garen em desacordo um com o outro, junto com um total de 60 campeões e 27 características. O evento Vitral Celeste – Origens do TFT é gratuito, mas só estará disponível por um mês, a partir de 8 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 25 de maio.