Como jogar com Ahri no TFT 6.5 Noites de Neon

A raposa de nove caudas está retornando ao Teamfight Tactics no conjunto 6.5 Noites de Neon como uma das mais fortes carregadoras de PdH, derretendo inimigos com seu feitiço Orbes da Ilusão.

Ahri é uma campeã do custo quatro com um ataque à distância que tem as características Trangressor e Arcanista. A raposa de nove caudas é uma das melhores carregadoras de PdH, especificamente em uma composição de final de jogo com Transgressor com auxilio das características Guarda-costas, Intelectual e Encantador. Sua habilidade causa dano a todos os inimigos pelos quais passa, com seus orbes aumentando cada vez que ela lança.

Orbe da Ilusão tem um alcance de quatro casas, disparando um orbe/orbes em uma linha que causa dano a cada inimigo que passa na ida e na volta até Ahri. Cada vez que Ahri conjura sua habilidade, ela ganha 1/1/2 acúmulos(s) de fogo espiritual. E com cada fogo espiritual, Ahri adiciona outro orbe à sua habilidade. Quanto mais orbes ela lançar, mais dano cada inimigo recebe ao passar por eles.

Melhores itens para Ahri

Ahri quer lançar seu feitiço o mais rápido possível, aumentando o número de orbes que são lançados. Efeito Azul é uma prioridade máxima na raposa de custo quatro, em conjunto com Manopla Adornada e Gume do Infinito. Capuz da Morte também pode funcionar e colocar uma Espátula/emblema do Mutante em Ahri é forte em uma composição de cinco ou sete Mutantes. Pistola Lâminar Hextec é uma opção possível para curar quando necessário, enquanto Mata Gigantes pode desintegrar inimigos Brutamontes.

Melhores composições para usar Ahri

A Ahri como carregadora principal quer ter cinco campeões com a característica Transgressor, fornecendo Vampirismo Universal, Armadura e Resistência Mágica a todos os campeões Transgressores. Darius e Braum fornecem sinergia de Guarda-costas, enquanto Zyra e Silco fornecem mana por serem Intelectuais. Renata Glasc trabalha como segunda campeã Intelectual em conjunto com Zyra, com Silco se encaixando no final do jogo. E Orianna fornece a sinergia do Encantador com Morgana pela cura e proteção.

Imagem via Robinsongz

Como Ahri é uma campeã de custo quatro, ela precisa de um campeão para segurar seus itens até que você possa colocá-la no tabuleiro. Usar três Galantes no início do jogo com Brand como portador dos itens mantém seu tabuleiro forte, e três Yordles com Ziggs como portador dos itens garante um campeão Yordle a cada turno para melhorar sua economia. Ambas aberturas podem levar ao nível sete cedo com muito ouro para rolar para Ahri.

Imagem via LeDuck

Ahri é uma poderosa carregadora ofensiva secundária dentro da composição de sete Mutantes com um emblema de Mutante. Malzahar é o carregador principal que também quer Efeito Azul. A versão Mutante oferece flexibilidade como uma opção do início ao fim do jogo, caso você sinta que Ahri pode ser uma campeã contestada.

As estatísticas e habilidades dos campeões associadas à Ahri, junto com as estatísticas das características, estão sujeitas a alterações ao longo do Conjunto 6.5 do TFT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 18 de fevereiro.