Como funcionam os Arsenais adicionais e regulares no Conjunto 5 Contestação do TFT

Arsenais são um sistema dentro do Teamfight Tactics que foram adicionados especificamente para o Conjunto Cinco. Várias mudanças foram aplicadas ao sistema de Arsenais desde o lançamento de Contestação, incluindo a adição de Arsenais adicionais.

O Conjunto Cinco Contestação introduziu o sistema de Arsenais para o TFT, proporcionando aos jogadores chances adicionais de obter itens sombrios ou regulares. As mudanças no sistema estão programadas para acontecer com a atualização 11.12, dando aos jogadores a chance de adquirir consumíveis e emblemas por meio de Arsenais adicionais, além de componentes, itens e espátulas.

Estágio 2-2: Um componente sombrio e um componente regular.

Estágio 3-2: Um componente sombrio e um componente regular.

Estágio 4-2: Removido a partir da atualização 11.12.

Chance de arsenal adicional nos estágios 4-2, 5-2, 6-2 ou 7-2.

Arsenais adicionais podem incluir consumíveis, espátulas, componentes, itens completos ou emblemas para características. Todos recebem a mesma quantidade em um Arsenal, de acordo com o designer de jogabilidade do TFT, Stephen “Mortdog” Mortimer, mas não as mesmas opções. Os jogadores podem ver três emblemas em um Arsenal adicional, por exemplo. Um jogador pode ter Abominação, Emissários da Luz e Endiabrado enquanto outro recebe as opções de Regenerador, Regressado e Emissário da Escuridão.

Consumíveis são itens completos introduzidos pela primeira vez no Conjunto 4.5 por meio de Lanternas da Sorte. Os consumíveis que os jogadores podem obter no Conjunto Cinco por meio de um Arsenal de Bônus são Reforjador, Ajuda de Neeko, Removedor Magnético e Dados Viciados. Os emblemas são itens completos de espátula de características. Componentes são itens que podem ser combinados com outro item para formar um item completo ou emblema de característica.

Quanto mais cedo os jogadores virem um emblema em um Arsenal adicional, mais aleatórias as características são, de acordo com Mortdog. Arsenais adicionais no final do jogo aumentam a chance de aparecer um emblema de característica que o jogador está usando.

Os arsenais adicionais da Loja Frenética podem aparecer no Estágio 5-2, 7-2, 9-2 ou 10-2. As rodadas básicas de Arsenal estão sendo reorganizadas devido à adição de Arsenais adicionais. Arsenais adicionam um elemento de aleatoriedade e habilidade enquanto criam “momentos muito legais”, de acordo com Mortdog. Os conteúdos e estágios nos quais os Arsenais do TFT aparecerão estão sujeitos a alterações. Os Arsenais adicionais vão chegar aos servidores ativos na atualização 11.12 em 9 de junho.

O artigo original será atualizado com quaisquer ajustes feitos no sistema de Arsenal no Conjunto Cinco Contestação.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 07 de junho.