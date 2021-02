As 3 melhores composições do TFT 11.4

O Conjunto 4.5 do Teamfight Tactics foi revertido para um meta do Conjunto Quatro Destinos com unidades Escolhidas lendárias e de custo quatro na classificação S+.

Os campeões Escolhidos de custo um custo ficaram em segundo plano com as unidades Escolhidas de custo quatro no que está sendo chamado de TFT Conjunto 4.75, meta da atualização 11.4. Mudanças no sistema para unidades Escolhidas, em conjunto com uma série de enfraquecimentos nas composições de rerrollagem, resultaram em uma mudança de estratégia, com os melhores jogadores fazendo a transição para as melhores composições no nível oito. As principais composições do TFT para jogar dentro do meta da atualização 11.4, de acordo com um post do Reddit por Wrainbash, são Lendários, Olaf Dizimador e seis DragãoSol. GrandVice8 (GV8) também classificou Olaf e DragãoSol no topo em seu Morning Meta Report, adicionando Mitológico à lista de composições de TFT de nível S+.

A transição se tornou um componente central para jogar TFT mais uma vez com o lançamento da atualização 11.4. Os jogadores com uma sequência de vitórias estão subindo para o nível oito no estágio 4-5, rolando por unidades Escolhidas de custo quatro como Olaf, Aurelion Sol e Aatrox. Em média, os jogadores estão atingindo o nível oito e rolando até no máximo o estágio 5-1. Os jogadores têm então a opção de compor seu melhor tabuleiro final ou ir rápido para pegar um Escolhido para uma construção Lendária de custo cinco.

Lendários são as melhores composições do TFT mais uma vez, mas são difíceis de conseguir. Os jogadores colherão recompensas massivas por acertar um Escolhido de custo cinco forte, mas também podem ficar entre os últimos quatro se forem gananciosos. A estratégia segura e padrão gira em torno da transição para o tabuleiro mais forte em cada estágio, enquanto cria itens para uma composição final e completa. Os itens escolhidos no topo do primeiro carrossel são tipicamente bastão ou luva.

Olaf Dizimador

Imagem via TL Saintvicious

Existem duas composições para Olaf Dizimador: Flexível, três Dizimadores e seis Dizimadores. Seis é o ideal, mas a Flex também pode ser usada com um Swain Escolhido ou Morgana para ter dois Sifões. Os melhores itens do Olaf ainda são Furacão de Runnan e Lâmina Mortal. Dependendo do saguão, Anjo Guardião, Último Sussurro, Garra de Dragão e Gume do Infinito são sólidas terceiras opções. E se os jogadores ganhar uma Samira de duas estrelas, os itens de Olaf serão transferidos imediatamente.

Tryndamere é um segundo carregador sólido, utilizando itens semelhantes a Olaf. Olaf Três Dizimadores podem estar entre os quatro primeiros, mas precisa de um Morellonomicon em uma Morgana de duas estrelas, além de um Swain de duas estrelas. Sivir é um suporte opcional para itens de utilidade como Aralto de Zeke e Cálice do Poder, enquanto Sejuani e Aatrox utilizam itens como Manto da Imobilidade e Redenção.

DragãoSol

Imagem via F2K Deisik

Escapando de qualquer enfraquecimento importante, a característica Alma de Dragão em conjunto com Aurelion Sol três Magos é uma poderosa composição que vale a pena investir. Asol, Shyvana, Olaf e Morgana são as unidades escolhidas de quatro custos preferidas, enquanto Aurelion Sol e Shyvana são os carregadores primários e secundários. Semelhante aos Dizimadores, DragonSol também pode utilizar Olaf e três Dizimadores com uma Samira de custo cinco no tabuleiro no nível nove.

Os melhores itens do Aurelion Sol são Manopla Adornada e Pistola Laminar Hextec. Itens adicionais dependentes dos oponentes são Anjo Guardião, Mão da Justiça e Lâmina Mortal. Shyvana é melhor equipada com o Furacão de Runaan, Mão da Justiça e possivelmente a Garra de Dragão.

Mitológico Vanguardas / Místico

Imagem via GrandVice8

Mitológico está de volta seguindo fortalecimentos individuais para Nautilus, Neeko e Cho’Gath. O Vanguarda também recebeu alguma ajuda com um fortalecimento para Aatrox de duas estrelas e Braum. Neeko três foi enfraquecida, mas ainda é forte em conjunto com Nautilus de três estrelas. Campeões mitológicos ainda são frequentemente esquecidos, tornando-se ideal às vezes arriscar rolar para as unidades de três estrelas no nível sete.

Neeko é a carregadora principal com os melhores itens sendo Manopla Adornada e Gume do Infinito. Terceiros itens opcionais são Mão da Justiça, Anjo Guardião e Efeito Azul. Nautilus é o carregador secundário que utiliza itens defensivos como Garra de Dragão, Capa de Fogo Solar e Pistola Laminar Hextec. Místicos completam a composição com Yuumi utilizando Cálice do Poder e Sejuani com Morellonomicon.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 21 de fevereiro.