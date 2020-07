As 3 melhores composições do meta do Teamfight Tactics para a Atualização 10.13

Com a atualização intermediária do Teamfight Tactics em andamento, alguns jogadores podem estar à procura de uma composição sólida para subir na escada do ranking. E tem um fã que te dá cobertura.

O jogador do Teamfight Tactics, Wrainbash, compilou uma lista de composições mais usadas no meta pelos jogadores do Desafiante na Atualização 10.13, publicando a planilha hoje. Vayne e seu esquadrão cibernético ainda são os melhores, mas a estratégia não mudou muito desde a última atualização. Esta lista concentra-se em alguns recém-chegados que podem ajudá-lo a subir rapidamente.

Aqui estão as melhores composições para dominar a competição na Atualização 10.13.

Jinx e a Frota Rebelde

Alguns veteranos do Conjunto Três se lembrarão dessa composição desde o início das Galáxias, quando os Rebeldes eram praticamente invencíveis. Bem, eles estão de volta.

O ex-profissional do League of Legends, Sologesang, trouxe de volta essa composição, com Jinx, Gangplank e Aurelion Sol como os carregadores. Combine-os com um bônus devastador de 6 Rebeldes e você será praticamente imparável.

Para garantir que sua Jinx esteja a salvo de infiltradores ou de qualquer outra ameaça em potencial, cerque-a com unidades rebeldes como Master Yi, Yasuo e Ziggs. Colocar um Anjo Guardião nela dará ao Canhão Desenfreado capacidade de sobrevivência adicional, junto com o enorme escudo rebelde e o aumento de dano. Um Último Sussurro também ajudará Jinx a derrotar oponentes blindados.

O Gangplank precisa viver o suficiente para usar sua habilidade, então o Anjo Guardião não é uma má idéia. O bônus do Demolidor deve deixar o GP atordoar toda a força inimiga. E Ezreal fornecerá as tão necessárias queimaduras quando equipado com um Efeito Vermelho. Para danos adicionais e mais queimaduras, coloque Morellonomicon e Capuz de Rabadon em Aurelion Sol para que ele possa explodir seus oponentes até a vitória.

O clássico Jinx e seus Brawlin ‘Blasters ainda são uma estratégia extremamente poderosa dentro do meta atual. Mas os rebeldes abriram caminho de volta à formação.

Seis Feiticeiros, Seis Guardiãs Estelares

Janna, Riven e Viktor, recém-chegados da atualização intermediária, definitivamente sabem como fazer uma entrada.

A composição de seis unidades Feiticeiras e Guardiãs Estelares é forte, usando habilidades e dano de feitiço bruto para transformar inimigos em purê. E todas as unidades têm uma relação simbiótica entre si, fortalecendo-se simultaneamente.

Riven se beneficia dos dois bônus, já que seu Golpe de Energia reduz danos mágicos. O ex-profissional de Hearthstone, Fluffy, sugere um Rabadon para ela, permitindo que cause danos devastadores. E o Anjo Guardião e Mercúrio a manterão viva por mais tempo, especialmente porque ela é a linha de frente.

Toda a sua retaguarda será preenchido com Feiticeiros e Guardiãs Estelares. Coloque Janna no meio para permitir que ela acerte o maior número de inimigos possível. E equipá-la com um Cálice do Poder dará ao Viktor um fortalecimento favorável.

Colocar Morellonomicon em Viktor dará a ele feridas dolorosas e cortará a cura do inimigo. Mas conseguir o Amuleto da Guardiã Estelar para ele é necessário para completar esta equipe, recebendo o bônus de 6 Guardiãs Estelares e permitindo que seu time conceda 40 de mana aos aliados toda vez que usarem as habilidades.

The Mech Medley

Os Pilotos Mecha estão novamente subindo ao poder com a ajuda de vários bônus de duas unidades.

Como em qualquer composição Mecha, tornar o robô gigante mais parrudo ainda é fundamental. Coloque um Colete Espinhoso e Mercúrio em Rumble para obter uma linha de frente robusta. E colocar um Ziggs para completar o seu bônus de Demolidor dará ao seu Mecha um controle de grupo muito necessário. Os jogadores podem então ganhar bônus de duas unidades com Máquina de Batalha, Estrela Negra, Infiltradores, Místico e Feiticeiro para dar ao seu time uma variedade de bônus.

Viktor e Shaco são seus dois carregadores, portanto é importante equipá-los com itens ideais. Shaco precisa de mais crítico, portanto um Gume do Infinito é perfeito. E para garantir que sua equipe possa impedir a cura do inimigo, dê a Viktor um Morellonomicon. Para permitir que o campeão Máquina de Combate cause muito dano com frequência, o Rabadon e o Efeito Azul são perfeitos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 01 de julho.