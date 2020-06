Teamfight Tactics: notas completas da atualização 10.13

A primeira atualização de balanceamento de Teamfight Tactics depois da expansão Retorno às Estrelas para o Conjunto Três está no ar, trazendo diversos ajustes, uma nova Galáxia e duas grandes alterações ao sistema.

A atualização intermediária do Conjunto Três de TFT, que saiu com a atualização 10.12, acrescentou diversos novos campeões e características que alteraram o meta de forma positiva. O meta não está mais sendo dominado pelas mesmas composições e a Riot sente que a atualização 10.12 foi certeira na maior parte dos aspectos. Mas alguns ajustes eram necessários, especificamente as melhorias ao bônus de seis Máquinas de Combate e um pequeno enfraquecimento ao Master Yi 3 estrelas.

A equipe de TFT também reconhece a frustração dos jogadores com Urgot e planeja fazer ajustes, mas não na atualização 10.13. O balanceamento do novo campeão, porém, deve acontecer na atualização 10.14, depois de testar os novos ajustes no PBE ao longo das próximas semanas.

Confira a lista completa de alterações e notas da atualização 10.12 de TFT.

Galáxia Estrela Binária

Sai a galáxia Médias Lendas e entra em seu lugar a galáxia Estrela Binária na atualização 10.13 do TFT. A nova Galáxia permite apenas dois itens equipados por campeão. As Luvas do Ladrão contam como um item só e o Mecha só pode ter dois itens. Usar apenas dois itens por campeão vai mudar a forma de equipar as unidades que causam mais dano e deve criar algumas combinações que normalmente não seriam usadas.

Alterações ao Sistema

Duas grandes alterações ao sistema entraram em vigor com a atualização 10.13 do TFT.

O mínimo de itens que podem aparecer em uma partida foi aumentado em 1.

Se você estiver no Mestre ou acima, agora só conseguirá entrar na fila ranqueada sozinho(a).

Não precisa mais se preocupar com o mínimo de 11 itens. A partir de agora, você sempre vai receber um mínimo de 12. E a alteração à fila ranqueada não era uma que a equipe de TFT queria fazer, mas uma que precisou fazer para manter a integridade competitiva. Uma explicação completa da mudança ao sistema pode ser encontrada aqui.

Alterações a Características

Máquina de Combate era a característica que estava deixando a desejar e recebeu melhorias a sua cura e dano em todos os níveis (2/4/6/8). Os ajustes às Máquinas de Combate melhoram o jogo no início e nas fases mais avançadas. Quanto às outras características que receberam ajustes na atualização 10.13 do TFT, a maior parte recebeu apenas pequenas correções, como um aumento no número de ataques adicionais de quatro Detonadores.

Também houve melhorias ao bônus de seis Estrelas Negras e ao de quatro Infiltradores, e Mort lembrou que Shaco é um campeão “que está em uma boa posição, e costuma ser ignorado ou aparecer pouco”.

Cibernético

Dano de Ataque bônus reduzido de 40/80 para 40/75

Detonador

De 3/5 para 3/6 ataques adicionais

Estrela Negra

Dano de Ataque e Poder de Habilidade adicionais aumentam de 8/16/24/32 para 8/18/28/38

Infiltrador

Velocidade de Ataque adicional aumenta de 40/70/120 para 40/80/120

Máquina de Combate

Dano ou cura aumenta de 70/160/325/600 para 80/180/480/880

Mestre das Lâminas

Chance de ataques adicionais reduzida de 30/70/100 para 30/65/100

Místico

Resistência Mágica reduzida de 50/125 para 50/120

Campeões de Custo 1

Illaoi recebeu ajustes para ter uma presença maior como tanque e tirar mais da defesa inimiga. Xayah também foi levemente fortalecida e teve sua mana reduzida de 70 para 60.

Illaoi

Vida aumenta de 650 para 700

Roubo de atributos de Golpe de Tentáculo aumenta de 20/30/50% para 30/40/60%

Duração do roubo de atributos aumenta de 4 para 6 segundos

Nocturne

Velocidade de Ataque aumenta de 0,7 para 0,75

Dano de Horror Indescritível aumenta de 200/250/350 para 200/250/400

Xayah

Mana total reduzida de 0/70 para 0/60

Campeões de Custo 2

Em falta de uma presença mais marcante no meta atual, Darius recebeu melhorias a sua armadura, resistência mágica e poder de habilidade. Ele vai melhorar a composição dos Piratas Espaciais e pode acabar sendo uma presença valiosa em Cibernéticos/Mestres das Lâminas, junto com Irelia. Kog’Maw também ficou um pouquinho mais forte, ajudando ainda a fortalecer as Máquinas de Combate.

Darius

Armadura aumenta de 35 para 40

Resistência Mágica aumenta de 20 para 30

Dano de Guilhotina Temível aumenta de 400/500/750 para 400/550/800

Kog’Maw

Vida aumenta de 500 para 550

Mana total reduzida de 0/40 para 0/30

Dano com percentual da Vida máxima de Barragem aumenta de 2/4/7% para 2/4/8%

Nautilus

Mana inicial reduzida de 60/120 para 50/120

Duração do atordoamento de Cratera de Impacto alterada de 3/3,5/4 para 3/3/5

Campeões de Custo 3

O tempo de conjuração de Bardo foi reduzido, melhorando sua participação geral no jogo. Mas Cassiopeia foi enfraquecida, aumentando a duração do veneno e mantendo o dano total aplicado. Master Yi também foi enfraquecido em três estrelas, porque estava forte demais, e o dano de sua habilidade foi reduzido.

Bardo

Grande redução no tempo de conjuração

Cassiopeia

Duração do veneno aumenta de 12 para 14 segundos (700 de dano em 14 segundos, não mais em 12)

Jayce

Vida reduzida de 850 para 800

Master Yi

Dano de O Escolhido reduzido de 75/100/200 para 75/100/175

Campeões de Custo 4

Diversas unidades de custo 4 receberam ajustes. Isso inclui um pequeno enfraquecimento a Fizz no início do jogo e o fortalecimento de Gnar nos estágios mais avançados, apesar de também enfraquecê-lo no início. Jinx, Teemo e Riven também receberam pequenas mudanças.

Fizz

Mana inicial reduzida de 60/120 para 50/120

Gnar

Vida ao se transformar aumenta de 750/1.250/2.500 para 750/1.250/4.000

Dano de Ataque ao se transformar aumenta de 100/175/400 para 100/175/550

Duração do atordoamento de GNAR! reduzida de 2 para 1,5

Jinx

Velocidade de Ataque adicional de Anime-se! reduzida de 60/75/100% para 50/70/100%

Riven

Escudo de Golpe de Energia reduzido de 250/400/1.000 para 225/375/1.000

Teemo

Dano de Armadilhas Espaciais reduzido de 125/175/600 para 125/175/500

Duração da redução de velocidade de Armadilhas Espaciais reduzida de 4 para 3 segundos

Campeões de Custo 5

Ekko recebeu ajustes, mas apenas a seu dano com duas estrelas. Thresh também recebeu ajustes devido a seu poder no fim do jogo.

Ekko

Dano de Cronoquebra reduzido de 100/200/2.000 para 100/150/2.000

Thresh

Mana total aumenta de 50/75 para 50/90

Alterações a Itens

Alguns pequenos ajustes foram feitos a itens que deixavam a desejar, como a Sedenta por Sangue, a Manopla Adornada, a Faca de Statikk e a Pistola Laminar Hextec. Mas os ajustes foram realmente pequenos e não devem ter impacto forte no meta.

Faca de Statikk

Dano aumenta de 80 para 90

Manopla Adornada

Dano Crítico adicional aumenta de 20% para 30%

Pistola Laminar Hextec

Cura aumenta de 40% para 45%

Portal de ZZ’Rot

Vida aumenta de 1.000/2.000/3.000 para 1.500/2.250/3.000

Sedenta por Sangue

Cura aumenta de 40% para 45%

Correções de Erros

Textos foram revisados para melhorar a clareza de informações das porcentagens.

O Escudo Energético de Malphite agora recebe corretamente o Poder de Habilidade concedido pelo Cálice do Poder.

Um bug em que Piratas Espaciais faziam surgir pouco ouro adicional quando estavam equipados com Mata-Gigantes foi corrigido.

Os ataques de Kog’Maw durante Barragem deixam de acionar Armadilha de Garra em alguns casos raros.

O brilho laranja inesperado que aparecia em armas corpo a corpo de unidades equipadas com Gume do Infinito foi removido.

Unidades afetadas por Zéfiro não podem mais ser atingidas por algumas habilidades em área, como as Armadilhas Espaciais de Teemo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 23 de junho.