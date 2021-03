Análise da atualização 11.6 do TFT mostra ajustes que podem ampliar o meta

Uma série de ajustes de balanceamento do Teamfight Tactics são esperados com a atualização 11.6, estabelecendo o meta para o Campeonato Mundial do Conjunto 4.5 Destinos: Festival das Feras.

O líder de design de jogo do TFT, Stephen “Mortdog” Mortimer, e Riot Kent analisaram os enfraquecimentos e fortalecimentos hoje através do Patch Rundown 11.6, revelando dois fortalecimentos surpreendentes para Talon e outro enfraquecimento menor para Olaf.

O meta competitivo rumo ao Mundial Destinos permanece basicamente equilibrado, levando a um pequeno número de ajustes na 11.6 para eliminar quaisquer discrepâncias. Duas correções de erros também foram aplicadas a Darius, potencialmente melhorando-o como carregador.

Olaf continuou a se destacar nas Finais Regionais neste fim de semana, resultando em um ligeiro enfraquecimento em seu dano de ataque, enquanto o Talon, com um desempenho ligeiramente inferior, recebeu um fortalecimento para seu dano de ataque e dano de habilidade base. As composições Patrono ainda estavam tendo uma boa exibição nas Finais Regionais da NA, resultando em um leve enfraquecimento em Kennen duas estrelas. E as características Mestre de Guerra e Fortuna podem ver melhorias através de um fortalecimento de uma e duas estrelas de Katarina.

Aqui está uma prévia de todos os enfraquecimentos e fortalecimentos de campeões que devem ser lançados na atualização 11.6 do TFT:

Diana: Velocidade de ataque aumentada de 0,65 para 0,7.

Garen: dano de Julgamento aumentado em três estrelas para 1250.

Lulu: Não tem mais como alvo a mesma unidade duas vezes com sua habilidade.

Nautilus: Mana ajustado de 75/150 para 85/150.

Vi: Diminuição de armadura de Força Excessiva de 40/60/80 para 40/50/70 por cento. O dano aumentou de 250/400/800 para 250/425/850.

Zed: O roubo de DdA aumentou de 20/25/30 para 30/30/30 por cento.

Irelia: O dano da habilidade aumentou em três estrelas para 700.

Katarina: O dano de Lotus da Morte aumentou em uma e duas estrelas para 350/1000/1500.

Kennen: O dano do Turbilhão Cortante foi reduzido em duas estrelas para 500.

Olaf: Dano de ataque reduzido de 90 para 85.

Talon: o dano de ataque aumentou de 90 para 95. O dano base da habilidade também aumentou de 85/135/400 para 100/150/400.

Yone: Redução de armadura e resistência mágica reduzida em três estrelas para 70 por cento.

Inverno Eterno foi mais uma vez enfraquecido seguindo seu domínio contínuo como o melhor artefato de Ornn. Último Sussurro também foi enfraquecido em sua redução de armadura, mas teve a duração da redução aumentada. Mudanças na Capa de Fogo Solar podem trazê-la de volta como o item número um durante o início do jogo. Os ajustes não mudarão o nível de poder do item, de acordo com Riot Kent, mas é definitivamente digno de meme.

Aqui estão os ajustes de item que ocorrem por meio da atualização 11.6:

Inverno Eterno de Ornn: Velocidade de ataque reduzida de 50 para 35 por cento.

Último Sussurro: Redução de armadura reduzida de 80 para 70 por cento. A duração da redução aumentou de três para cinco segundos.

Medalhão do Solari de Ferro: Escudo reduzido de 300/375/500 para 300/350/450.

Capa de Fogo Solar: Não é mais um item único. Cada Capa de Fogo Solar irá procurar um alvo para queimar a cada dois segundos.

Todos os fortalecimentos e enfraquecimentos estão sujeitos a alterações antes do lançamento da atualização 11.6 do TFT em 17 de março. Os jogadores podem testar as novas alterações por meio do servidor APT antes do lançamento. Há também uma chance de que a 11.6 terá uma atualização B devido ao Mundial do TFT. O Conjunto 5 Contestação irá ao ar no APT em 14 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 14 de março.