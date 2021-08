Quando será a primeira transmissão de DrLupo no YouTube?

DrLupo anunciou hoje que vai trocar a Twitch pelo YouTube Gaming. O stramer, hoje aos 34 anos, passa a transmitir exclusivamente na nova plataforma. Com isso, os fãs de DrLupo vão precisar começar a seguir seu canal no YouTube e ativar as notificações para saber quando ele estiver ao vivo, já que, enquanto o novo contrato estiver ativo, ele não aparecerá mais na Twitch.

Com mais de 4,5 milhões de seguidores na Twitch, ele é o mais novo nome na lista de astros que deixam a plataforma da Amazon. A lista inclui ainda CouRage, que fez a mesma mudança no segundo semestre de 2019. Confira tudo o que sabemos sobre a primeira transmissão ao vivo de DrLupo no YouTube.

Quando DrLupo fica ao vivo no YouTube?

A primeira transmissão ao vivo de DrLupo no YouTube acontece amanhã, 31 de agosto. Embora ele não tenha informado o horário exato, você só precisa seguir o canal dele e ativar as notificações para saber quando isso vai acontecer. Se não tiver uma conta no YouTube, você também pode ficar de olho no Twitter, onde ele deve avisar seus fãs quando a transmissão estiver prestes a começar.

Qual será a programação de transmissões de DrLupo no YouTube?

DrLupo ainda não revelou sua programação para as transmissões do YouTube, mas ele deu a entender que fará menos delas em comparação ao que fazia na Twitch, onde passava entre 60 e 70 horas semanais ao vivo. Ele espera ter mais tempo para aproveitar a família e pretende investir em alguns conteúdos gravados, como vlogs de viagem e conteúdo de bastidores, para compensar.

“Vou ter que citar ‘Interestelar’, porque acabei de ver o filme voltando de Los Angeles, mas estamos aqui para sermos memórias para nossos filhos”, ele disse ao The Washington Post. “Se eu passar tempo demais fazendo isso e não passar tempo suficiente sendo essa memória para o meu filho, não sei o que ele vai ter quando crescer.”

DrLupo deve revelar sua nova programação nos próximos dias, talvez até durante sua primeira transmissão ao vivo no YouTube.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 30 de agosto.