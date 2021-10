O Nintendo Switch OLED é compatível com os acessórios do Switch original?

A Nintendo lançou uma nova versão do Nintendo Switch, chamada Nintendo Switch OLED. E, como em tantos lançamentos de hardware da Nintendo, sempre surgem dúvidas quanto à compatibilidade de acessórios. Mas, fãs da Nintendo, podem ficar calmos, pois o hardware com o qual vocês estão acostumados ainda é compatível com a nova versão do console.

Além disso, o modelo Nintendo Switch OLED traz algumas novidades ao hardware do Switch. Melhorias como uma porta LAN para conexão à internet com cabo, além de uma tela maior no próprio console, são os maiores diferenciais do Switch OLED em relação às versões mais antigas do Nintendo Switch.

Let's take a closer look at the newly-announced #NintendoSwitch (OLED model) arriving 10/8 in a white set and Neon red/Neon blue set! 👇 pic.twitter.com/gtGReJpEmr — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 6, 2021

E, com quatro versões do Switch para escolher, haverá incontáveis formas de misturar seus acessórios, especialmente se você tiver comprado mais de um modelo do console ao longo dos últimos anos. Por sorte, a Nintendo cuidou disso.

Hardware existente

É possível usar o seu Nintendo Switch OLED com quaisquer suportes, Joy-Cons e outros acessórios do Switch, que você pode ter comprado para outro modelo do console. Além disso, também é possível usar o novo suporte do modelo OLED com os modelos mais antigos do Switch. Ou seja, se quiser usar a conexão LAN que vem no suporte do Switch OLED com outra versão do console, é possível fazer isso. Se você quiser usar os novos Joy-Cons com seu Switch antigo, também pode fazer isso. A única limitação entre os modelos de Switch envolve, evidentemente, o Switch Lite, que não pode ser conectado à TV no suporte e não inclui Joy-Cons removíveis.

Principais melhorias de hardware

Como mencionamos antes, a principal diferença entre o suporte do OLED e os suportes dos modelos anteriores do Switch é que o novo modelo vem com uma porta LAN. Em outros modelos mais antigos, era preciso conectar um adaptador de USB e Ethernet ao suporte para usar um cabo de internet no Switch.

Além disso, o novo modelo OLED do Switch vem com um novo par de Joy-Cons, mas, se quiser usar os Joy-Cons que tiver adquirido para modelos anteriores, eles são compatíveis. Mesmo que a tela do novo Switch tenha aumentado um pouquinho em relação ao modelo original, os controles conectados ao console ainda são usados normalmente.

O Nintendo Switch OLED foi lançado em 8 de outubro e custa US$350 (mais de R$4.000 no Brasil).

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 06 de julho.