Como mudar a cor do seu nome na Twitch

O bate-papo da Twitch é um dos recursos essenciais da plataforma. E, para muitos, são os distintivos, o nome de usuário e a cor do nome na plataforma que ajudam a criar essa sensação.

Naturalmente, o seu nome de usuário aparece com uma cor aleatória no bate-papo da Twitch, mas não precisa ser assim. Você pode alterar a cor do seu nome no bate-papo através das configurações.

Quando estiver assistindo a uma transmissão, clique no botão “Identidade no chat”, que aparece à esquerda de onde você deve digitar as mensagens, na parte inferior da tela.

Captura de tela via Twitch.tv

Todos os usuários podem escolher entre 15 cores diferentes. Mas, se você tiver Twitch Prime ou Twitch Turbo, será possível escolher qualquer cor através do código hexadecimal.

Se você for usuário Prime Gaming, poderá digitar um código hexadecimal para personalizar a cor do seu nome de usuário no bate-papo, clicando na aba “Prime Gaming” das configurações de perfil.

Captura de tela via Twitch.tv

Quando tiver confirmado a cor que quer usar, é só fazer o teste: comente na transmissão de seu streamer favorito e seu nome vai aparecer com a nova cor escolhida.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 10 de setembro.