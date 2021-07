Como conseguir drops de New World na Twitch

O beta fechado do novo MMO da Amazon Games, New World, já começou, e todos os jogadores que têm interesse estão buscando uma forma de participar. E, como acontece com muitos lançamentos em períodos de testes, New World se juntou em parceria com a Twitch, também propriedade da Amazon, para que os jogadores ganhem drops ao assistir a streams na plataforma.

E, embora não seja possível conseguir chaves de acesso ao beta através das streams da Twitch, você poderá ganhar alguns equipamentos interessantes. Confira como resgatar os drops de New World na Twitch.

Conseguindo e resgatando drops da Twitch em New World

Imagem via Amazon Games

Para conseguir drops de New World na Twitch, antes é preciso acessar sua conta da Twitch e ajustar seu perfil para “Online”. De lá, você só vai precisar assistir a qualquer transmissão de New World marcada com “Drops habilitados” na Twitch.

Lembre-se de ficar de olho quando o objetivo de um drop for alcançado. Você também pode resgatar seus drops (e conferir o progresso para os próximos) em seu inventário da Twitch. Quando acessar o inventário da Twitch e resgatar seu drop de New World, lembre-se de conferir se suas contas da Twitch e da Steam estão conectadas.

Quando tudo estiver conectado, você já vai poder abrir o cliente de New World e clicar no botão “Connect Twitch Account”, na tela do menu principal. Acesse sua conta da Twitch dentro do cliente de New World, entre no jogo e seus drops da Twitch devem estar no inventário do seu personagem.

O beta fechado de New World termina às 3:59 BRT de 3 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 20 de julho.