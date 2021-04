Rocket League terá novos itens e evento em parceria com Lamborghini

A Automobili Lamborghini finalmente chegou a Rocket League com uma nova parceria que traz o novo Lamborghini Huracán STO à loja do jogo em 21 de abril.

Além do novo modelo, a Lamborghini também será patrocinadora do Rocket League Championship Series X Lamborghini Open e de outro evento chamado Battle of the Bulls.

Imagem via Psyonix Imagem via Psyonix

De 21 a 27 de abril, você pode conseguir o Pacote Lamborghini Huracán STO na Loja de Itens por 2.000 créditos. Ele inclui o Huracán STO com o áudio do ronco característico de seu motor V10, dois conjuntos de Rodas Huracán STO (v1 e v2), um Adesivo Huracán STO exclusivo, uma faixa de jogador Huracán STO e antenas Lamborghini e Huracán STO.

A faixa de jogador Lamborghini também estará disponível gratuitamente a partir de 21 de abril.

O RLCS X Lamborghini Open será a final do Torneio Regional Norte-Americano da RLCS da Spring Split (Divisão de Primavera). Além disso, a Psyonix e a Lamborghini farão o evento secundário Battle of the Bulls, com uma série de partidas 1×1.

Imagem via Psyonix Imagem via Psyonix

Os vencedores do Battle of the Bulls levarão para casa 5.000 dólares (equivalentes a mais de 25.000 reais), enquanto os perdedores levam 1.000 dólares (R$5.000) por partida.

Tanto o RLCS X Lamborghini Open quanto o Battle of The Bulls serão transmitidos ao vivo no canal oficial de Rocket League na Twitch de 23 a 25 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 20 de abril.