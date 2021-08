Rocket League começa sua temporada 4 em 11 de agosto, adicionando novidades aos modos casuais e competitivos

A quarta temporada de Rocket League está chegando, trazendo um novo carro, uma nova arena, atualizações ao competitivo e muito mais em 11 de agosto.

Combinando com a temática de Velho Oeste, você pode pegar o novo modelo Outlaw e começar a galopar pelos mais de 70 novos níveis do Rocket Pass e do Rocket Pass Premium. A nova arena, Deadeye Canyon, tem como objetivo passar a sensação de estar no velho oeste, em um cenário novo e empoeirado.

Uma das maiores novidades que a Psyonix vai trazer na quarta temporada é uma atualização que expande os Torneios Competitivos, adicionando novidades para Torneios 2×2 e o Modo Extra. Novas recompensas de torneios e outros elementos também foram atualizados e aprimorados.

A partir de 12 de agosto, você pode aproveitar alguns modos por tempo limitado em destaque, como Heatseeker 2×2. Speed Demon entra no lugar dele em 19 de agosto, trazendo uma nova experiência com os modificadores e a velocidade de Boomer, e Spring Loaded entra na lista mais ao fim do mês.

Uma opção de música segura para streamers também estará incluída na atualização da quarta temporada. É uma nova configuração de áudio que filtra automaticamente as músicas de Rocket League e desabilita aquelas que forem protegidas por copyright, o que impede que os produtores de conteúdo sejam afetados negativamente por violação dos direitos de uso ao jogar.

Com a nova temporada, a Psyonix também finalmente adicionará restrições para grupos subdimensionados nas ranqueadas.

Ao entrar na fila dos modos competitivos, como as ranqueadas 3×3, com grupos de amigos que sejam menores que o necessário, todos os jogadores do grupo precisam estar a três ranques de diferença um do outro para participar. Isso será feito para limitar as dificuldades de jogadores solo que completam times compostos por dois amigos, pois há chances de um dos amigos ser um jogador muito mais fraco que caiu em uma partida fora de seu nível por causa de seu grupo.

Essa mudança não afeta as duplas que se juntam para modos 2×2, modos casuais ou Modo Extra.

Partidas casuais também terão melhorias, incluindo a possibilidade de desistir e outras mudanças que visam impedir a enxurrada de jogadores abandonando partidas casuais no meio. Jogadores que costumam abandonar partidas agora poderão enfrentar banimentos e outras punições, que ficam mais graves se o comportamento se repetir.

A quarta temporada entra no ar para todos os jogadores às 12h BRT de 11 de agosto. A atualização do jogo estará disponível a partir das 20h BRT de 10 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 09 de agosto.