Como fazer air rolls no Rocket League Sideswipe

Procurando melhorar suas habilidades para a Temporada 3 do Sideswipe aprendendo a fazer air rolls? Conte conosco.

Rocket League Sideswipe viu um influxo de jogadores com o início da terceira temporada. Muitos estão colocando as mãos neste jogo para celular relativamente novo e, embora alguns jogadores tenham experiência em jogar Rocket League com um controle, os dois jogos não traduzem exatamente os controles igualmente.

Uma mecânica que é particularmente diferente em ambos os títulos é o air roll (giro no ar). Em Rocket League, o air roll é usado para manobrar efetivamente o carro do jogador pelo ar para acertar a bola de diferentes maneiras e ajustar o pouso. Da mesma forma, em Sideswipe, os jogadores precisam de mecânicas de jogo como o air roll para abrir opções de movimento e recuperação. Aqui, abordaremos como fazer o air roll na versão móvel do popular jogo de futebol de carros para preparar algumas jogadas incríveis.

Como fazer Air Roll no Rocket League Sideswipe

Enquanto Rocket League tem algumas opções diferentes quando se trata de controles dos jogadores, Sideswipe é um pouco mais limitado, com apenas a pequena tela sensível ao toque abrigando todos os controles. Esta tela tem um layout simples. Há um joystick, um botão para pular e um botão que combina salto e impulso opcional que pode ser encontrado nas configurações.

Para fazer o air roll no jogo, os jogadores precisam tocar duas vezes e segurar o joystick em uma direção específica. Isso começará a girar o carro no sentido horário e não parará até que os jogadores soltem o joystick. É particularmente diferente do Rocket League, onde os jogadores podem vincular o air roll a uma tecla de sua escolha e também têm botões para girar automaticamente para a esquerda ou para a direita.

Usar o air roll no Sideswipe abre mais opções de jogo para os jogadores. No entanto, a combinação de todas as mecânicas intensas é necessária para realmente dominar o jogo e ter uma chance contra os melhores.

Rocket League Sideswipe está disponível em dispositivos iOS e Android.

Artigo publicado originalmente em inglês por Darren Miller no Dot Esports no dia 17 de abril.