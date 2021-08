Quando os ranques de Rocket League são reiniciados?

As classificações vêm e vão a cada temporada.

Há uma razão pela qual cada temporada ranqueada é uma nova oportunidade para os jogadores que querem provar seu valor em campo. A maioria dos jogadores se concentrará em aumentar suas classificações ao longo de uma temporada competitiva, mas você sempre poderá começar do zero quando a próxima temporada chegar. As classificações em Rocket League são reiniciadas a cada nova temporada competitiva.

Não é uma reinicialização completa, no entanto. Você precisará jogar 10 partidas de colocação antes de desbloquear sua nova classificação, mas o sistema irá considerar seus desempenhos anteriores ao calibrar sua posição. Isso significa que essas reinicializações de classificação não são consideradas reinicializações rígidas, e seu MMR oculto e histórico de partidas anterior ainda terão um papel.

Dependendo do seu desempenho nas partidas de colocação, você pode desbloquear uma classificação mais alta do que a anterior ou uma classificação pior se estiver tendo um dia ruim. Se você está procurando uma data específica para a próxima redefinição de classificação, deve verificar a data de término da temporada ativa.

A maioria das temporadas do Rocket League dura cerca de três a quatro meses, então se você se lembrar da data de início da temporada atual, você também pode fazer as contas para adivinhar quando a próxima reinicialização de classificação ocorreria. E se você não fizer isso, o contador do jogo na guia Rocket Pass dirá exatamente quando a nova temporada está programada para ser lançada.

Será essencial trazer o seu melhor quando a nova temporada começar, pois você não poderá refazer suas partidas de colocação. Obter o máximo de vitórias possível deve ser o objetivo final se você espera obter uma classificação mais elevada, já que a próxima chance de fazer suas partidas de colocação será na próxima temporada.

Se acontecer de você obter a mesma classificação ou alguns níveis abaixo de sua classificação anterior, você não deve se preocupar com nada, pois você terá muito tempo para subir na classificação ao longo da temporada. Você também pode subir o nível do seu Rocket Pass enquanto aproveita a nova temporada ranqueada, desbloqueando novos cosméticos e recompensas no processo.

