Como obter drops da Twitch para Rocket League?

Quer você seja um jogador ávido da Rocket League ou apenas esteja procurando por alguma competição de alto nível de Rocket League, os telespectadores podem assistir os jogadores mais habilidosos subirem um degrau nos torneios de e-sports de maior prestígio que o jogo tem a oferecer.

Assistir ao melhor confronto é uma alegria em si, mas os jogadores também podem receber recompensas por sintonizarem. Os eventos da Rocket League com suporte na Twitch podem vir com Twitch Drops próprios, incluindo vários itens cosméticos. Para obter as recompensas, no entanto, você precisa se certificar de que sua conta está qualificada para receber itens antes de se ligar em uma stream.

Veja como você pode começar a receber itens de Rocket League da Twitch durante as transmissões com suporte.

Vá para a página de recompensas da Rocket League.

Clique em Sign-Up now. Você verá um pop-up perguntando se você tem uma conta na Twitch. Escolha Login para completar o processo com sua conta da Twitch. Se você não tem uma conta da Twitch, você precisará criar uma pressionando Sign-Up novamente.



Após autorizar Rocket League Drops com sua conta da Twitch, volte para a página de recompensas e escolha sua plataforma preferida.

Depois de escolher a plataforma de sua escolha, você estará pronto para receber itens da Twitch.

As recompensas dos fãs são atualizadas constantemente e os jogadores podem receber novos itens ao longo do tempo, enquanto os antigos também podem fazer retornos ocasionais. Embora a Psyonix anuncie quaisquer novas adições à linha de recompensas, você também pode verificar todas as recompensas anteriores aqui.

Embora os jogadores tivessem que ter sorte para receber um drop no passado, agora eles podem receber lançamentos da Twitch do Rocket League com base em quanto tempo estão assistindo. Se você não tem certeza se está assistindo a uma transmissão com recompensas ativadas, pode verificar o título da transmissão e procurar um banner que informa que os drops estão ativados para aquela transmissão.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 05 de setembro.