Pontos de Fair-Play de Pokémon UNITE: o que são e como ganhá-los

Pokémon UNITE começou bem, com a Nintendo já adotando uma abordagem ativa para os jogadores que estragam as partidas ao desistir ou ficar inativos. Com o lançamento do novo MOBA móvel, chega o sistema de Pokémon UNITE, Fair-Play. Um sistema de pontuação que recompensa os jogadores que jogam corretamente e penaliza os que não jogam.

Mas como funciona o sistema de pontos? Como você ganha e perde pontos? E quais são as recompensas por manter uma classificação elevada?

Como funcionam os Pontos de Fair-Play em Pokémon UNITE?

Para ver sua classificação de pontos de Fair-Play, clique no item esquerdo para ir para a página de Informações do Treinador e, em seguida, navegue até os Pontos de Fair-Play. Você deve ver seu total de pontos e a classificação correspondente, bem como os quatro níveis de classificação de Fair-Play:

90 a 100 pontos: Elegível a receber recompensas de Pontos Fair-Play

80 a 89 pontos: Não elegível a receber recompensas de pontos de fair-play

60 a 79 pontos: Banimento de partidas Ranqueadas

0 a 59 pontos: Banimento de Batalhas Padrão

Screengrab via The Pokémon Company

Cada categoria é bastante autoexplicativa. Se você nunca fica ausente ou abandona partidas, ou o faz muito raramente, sua classificação permanecerá alta e você pode ganhar uma recompensa a cada dia, que geralmente é uma pequena quantidade de Aeos Coins. Se você ficar ocioso ou abandonar mais ocasionalmente, ainda poderá jogar partidas, mas não receberá suas recompensas de Fair-Play e, se começar a fazer isso com mais frequência, será banido das partidas Ranqueadas.

Os infratores reincidentes sérios que virem sua classificação cair abaixo de 59 pontos também receberão um banimento de batalha padrão e só poderão jogar contra a CPU até que sua classificação seja recuperada.

Como ganho ou perco Pontos de Fair-Play em Pokémon UNITE?

Os jogadores ganham Pontos de Fair-Play no final de cada partida que concluírem sem ociosidade ou abandono. Eles podem receber dois pontos após uma partida aleatória de batalha padrão concluída ou uma partida ranqueada, e um ponto de uma partida contra a CPU de batalha padrão. Os jogadores poderão ganhar até cinco pontos por dia.

Os jogadores perderão um ponto por abandonar uma equipe pré-formada. Ficar ausente em uma batalha por um curto período resultará em uma dedução de dois pontos. Ficar ausente por muito tempo resultará em uma dedução de cinco pontos, enquanto ficar ausente “de forma tóxica” resultará em uma dedução de oito pontos. Você receberá uma notificação no jogo rapidamente após o término do jogo, informando sobre qualquer dedução de pontos.

Com apenas um ponto disponível para ganhar em partidas contra a CPU, os jogadores com as classificações mais baixas terão que trabalhar mais duro em seu melhor comportamento para corrigir sua classificação.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 23 de julho.