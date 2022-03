Pokémon UNITE anuncia 2 próximos Pokémon jogáveis ​​para abril e além

O lançamento de Duraludon em Pokémon UNITE foi apenas o começo do que deve ser dois meses movimentados para o MOBA. Mais dois Pokémon parecem se juntar à batalha como personagens jogáveis ​​em abril.

Um novo teaser dentro do jogo Pokémon UNITE mostra Duraludon examinando um arquivo de dois Pokémon misteriosos, ambos prontos para se juntar ao crescente elenco de Pokémon jogáveis ​​em breve. Embora o arquivo do caso forneça evidências de que o primeiro Pokémon a ser lançado em abril é um Versátil, pouco se sabe sobre quem pode ser a segunda criatura.

Minerações de dados recentes descobriram que este Versátil pode ser o Pokémon Coelho de Água, Azumarill, que apareceu pela primeira vez em Pokémon Gold e Silver. Azumarill provavelmente teria acesso a uma infinidade de movimentos do tipo Água que, devido à sua presença como Versátil, oferecerão alguns métodos de proteção, além de causar danos notáveis. As fotos da postagem mostram os braços azuis de um Pokémon, que podem ser do Azumarill, embora também possa ser possível que outro Pokémon tome seu lugar.

Há pouca ou nenhuma pista sobre quem será o outro Pokémon que se juntará ao elenco de Pokémon UNITE, já que todas as informações estão listadas como “confidenciais”. O arquivo do caso fornece uma pequena descrição do Pokémon, dizendo “fotos estão sendo tiradas. Este Pokémon está ficando ativo na vizinhança ultimamente.”

Curiosamente, o arquivo do caso inclui várias fotos do palco musical que é a peça central do passe de batalha desta temporada ao lado de Sylveon. Isso pode significar que o próximo Pokémon é conhecido por fazer música, como Kricketune ou Meloetta, ou pode estar lá apenas para anunciar o passe.

Mais detalhes sobre quem são os próximos dois Pokémon a se juntarem ao Pokémon UNITE provavelmente serão revelados nas próximas semanas. O Versátil está programado para “aparecer em abril”, embora nenhum detalhe tenha sido dado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 25 de março.