Os 10 melhores Pokémon Lendários

Em qualquer videogame disponível, é claro, o objetivo é sempre ter as ferramentas mais fortes disponíveis. Pode ser na forma de um personagem, uma arma, uma habilidade, um carro ou qualquer meio para ser o melhor no jogo que você está jogando. E esse é o caso de Pokémon: ter os Lendários é um dos objetivos finais de um treinador.

Esses Pokémon lendários são chamados de lendários por um motivo. Eles têm habilidades e poderes que não podem ser vistos em Pokémon mais comuns, e obviamente não são tão comuns quanto aqueles que você pode ver na natureza. Alguns deles podem estar escondidos nos castelos ou reinos mais distantes, ou até mesmo nos céus e em diferentes dimensões.

A maioria dos treinadores realmente procura pegar um Pokémon Lendário e usá-lo em seu arsenal de Pokémon competitivo. Seus poderosos ataques e habilidades podem ser letais, destrutivos e capazes de mudar a maré da batalha. E a maioria deles tem uma parte significativa na história, no ambiente ou no reino de alguém ou de alguma coisa onde está.

Aqui estão nossos 10 melhores Pokémon Lendários de todos os tempos em termos de habilidade, impacto nos jogos e história e caráter geral.

10) Ho-Oh

Ho-Oh é considerado o guardião dos céus e principalmente associado a outro Pokémon Lendário, Lugia, criando a Dupla das Torres de Pokémon Gold e Silver. O Pokémon tipo Fênix do tipo Fogo/Voador tem o poder de ressuscitar os mortos e é o único Pokémon a aprender seu movimento único, Fogo Sagrado.

Ho-Oh foi responsável por trazer o trio das Bestas Lendárias, Entei, Raikou e Suicune, de volta à vida. Isso por si só torna este Pokémon Lendário único e é realmente uma prova de suas habilidades.

9) Giratina

Um dos três do Trio da Criação, Giratina é o Pokémon que se assemelha à antimatéria. Do tipo Fantasma/Dragão, ele pode controlar e manipular o Distortion World ou qualquer um que entre nele. Este mundo é a contraparte inversa do reino existente no universo Pokémon.

Giratina tem duas formas: Alterada e Origem. A primeira torna o Pokémon mais um dinossauro e uma criatura de pedra, enquanto o último lhe dá uma aparência dracônica. Seu temperamento, no entanto, foi a razão pela qual foi banido do mundo real. No geral, o significado de Giratina como um dos principais mascotes da região de Sinnoh o torna verdadeiramente digno de ser um Pokémon Lendário.

8) Kyogre e Groudon

Esses dois não podem ser separados. Eles são como yin e yang, mas colocados no lugar da terra e da água. Kyogre representa o oceano, enquanto Groudon simboliza os vulcões. E juntos, eles são dois dos Pokémon Lendários mais fortes que já pisaram no mundo.

Eles também são o Pokémon pôster para os jogos clássicos Pokémon Ruby e Sapphire, bem como suas versões renovadas Omega Ruby e Alpha Sapphire. Seus múltiplos confrontos ao longo dos anos trouxeram angústia para os lugares em que estiveram, mas felizmente para eles, outro Pokémon Lendário interferiu e impediu o que poderia ter sido uma destruição gigantesca no mundo Pokémon.

7) Dialga e Palkia

Outra dupla em destaque em nossa lista é Dialga e Palkia. Ambos os Pokémon têm suas próprias forças e habilidades. Mas o que os torna inseparáveis ​​é o fato de sustentarem alguns conceitos científicos interligados: o conceito de tempo (Dialga) e espaço (Palkia), formando o trio da criação de Sinnoh com Giratina.

Diz a lenda que este trio foi criado pelo chamado Pokémon “Deus”, sendo Dialga e Palkia os dois primeiros a serem descobertos em jogos e filmes. Roar of Time de Dialga e Spacial Rend de Palkia são duas das habilidades únicas mais exclusivas da história de Pokémon, provando que esses dois são especiais à sua maneira.

6) Jirachi

Embora Jirachi possa ser considerado um Pokémon Mítico em vez de um Lendário, o significado do Pokémon Desejo em jogos e filmes deixou claro que este Pokémon de Aço / Psíquico fofo, mas mortal, é uma força para se lidar.

Você pode conceder desejos usando a habilidade de Jirachi, e outra de suas características distintivas é que Jirachi é o único Pokémon nos jogos que pode aprender o movimento Doom Desire. O nome desse ataque por si só pode ser aterrorizante para seus inimigos.

5) Lugia

A outra metade da Dupla das Torres, Lugia, ocupa o quinto lugar na nossa lista. Este Pokémon Lendário é considerado o guardião dos mares. O físico e a estética deste tipo Psíquico/Voador se assemelham a um grande dragão que é uma força poderosa nos céus, tornando-o um dos Pokémon mais icônicos que já existiram. Lugia também se tornou o mestre dos pássaros lendários (Articuno, Zapdos e Moltres) na história, embora comparado à maioria dos Pokémon lendários, pode haver vários Lugia na natureza. Claro, se você é um treinador e realmente deseja ter este Pokémon em sua coleção, isso pode ser uma vantagem.

4) Mewtwo

Muitos podem considerar Mewtwo como o primeiro Pokémon Lendário. É tão poderoso que tem consciência própria, pode usar telecinese e falar por telepatia, e até escapou da sede onde foi criado. Mewtwo é verdadeiramente uma personificação de um Pokémon poderoso, especialmente com suas habilidades psíquicas.

Além do poder e força já estabelecidos do Pokémon, ele também possui duas Mega Evoluções. Isso faz de Mewtwo o Pokémon mais forte (ou um dos mais fortes) que já existiu. Mewtwo também vem com uma história de origem única, nascida como um clone de Mew que se tornou uma entidade separada, criando sua própria mente e visão para derrotar tudo o que estiver em seu caminho.

3) Mew

Após Mewtwo está o Mew original, ocupando o terceiro lugar. Este Pokémon antigo viveu milhares de anos antes de ser descoberto pela Equipe Rocket, criando a história de Mewtwo. Mas não se deixe enganar por sua aparência charmosa e atraente, Mew é muito, muito poderoso.

Nos jogos, Mew pode aprender qualquer item HM ou TM. É por isso que é conhecido por adaptar e usar qualquer ataque já criado. Mew também foi quem parou a destruição de Mewtwo no primeiro filme Pokémon, solidificando seu lugar acima de seu clone em nossa lista.

2) Rayquaza

Rayquaza, o Pokémon Lendário que interferiu na enorme batalha de Kyogre e Groudon, é o segundo da nossa lista, trazendo seu personagem salvador estabelecido dos jogos e filmes.

Rayquaza é um Pokémon poderoso, trazendo ataques de dano pesado, como Dragon Ascent e Hyper Beam, como alguns de seus movimentos característicos. Rayquaza também pode Mega Evoluir graças a um Z-Crystal, e é o Pokémon pôster do icônico Pokémon Emerald.

1) Arceus

O Pokémon que está no topo da nossa lista não é outro senão a maior divindade do universo Pokémon: Arceus. Este Pokémon realmente incorpora o significado de um lendário.

Arceus criou o mundo inteiro de Pokémon, principalmente tempo, espaço e antimatéria (olá, trio da Criação). Ele também tem a habilidade Multitype, dando-lhe o poder de se tornar o tipo que deseja. Como Mewtwo, Arceus pode falar por telepatia. Não se atreva a enfrentar este Pokémon “Deus”, a menos que você realmente tenha vontade de “pegar todos eles”, incluindo Arceus.

Artigo publicado originalmente em inglês por David Gealogo no Dot Esports no dia 28 de março.