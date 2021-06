O Pokémon Unite chegará ao PC?

O gênero MOBA apresenta alguns dos títulos mais competitivos em jogos. Dota 2 e League of Legends são os títulos mais conhecidos do gênero e tem havido uma seca no que diz respeito à entrada de novos MOBAs no mercado.

A seca está chegando ao fim, no entanto, uma vez que um novo MOBA está se preparando para chegar ao mercado com uma das IPs mais amadas em jogos, Pokémon. Pokémon Unite está se aproximando de seu lançamento em julho, após meses de testes beta.

Desenvolvido pela TiMi Studios da Tencent e a The Pokémon Company, o Unite será lançado pela primeira vez no Nintendo Switch. Considerando que a Nintendo tem sido a casa dos Pokémon por tanto tempo, não é uma surpresa esperar que o título estreasse pela primeira vez em sua plataforma nativa.

Um lançamento para dispositivos móveis também está no horizonte para o Unite por volta de setembro. Embora os jogos móveis estejam em alta, os jogos MOBA são tradicionalmente associados aos PCs. Os jogadores de PC ainda devem ser capazes de jogar Unite usando emuladores Android e outros, mas não está claro se a Tencent permitirá emuladores. As chances são de que os jogadores de emuladores possam ter um leque de gerenciamento de partidas separado, como fazem no PUBG e no CoD Mobile.

Até o momento, nem a Tencent nem a The Pokémon Company comentaram se o jogo estaria disponível para PC durante seu lançamento. Capturas anteriores do jogo sugerem que os desenvolvedores se concentraram em melhorar os controlos móveis, no entanto, o que significa que um lançamento de PC pode não acontecer no futuro próximo. Mais informações sobre este assunto devem ser disponibilizadas após o lançamento, pois os desenvolvedores terão mais tempo para responder a perguntas sobre o futuro e o desenvolvimento do jogo.

Pelo lado positivo, se você está procurando uma desculpa para comprar um Nintendo Switch, esta pode ser uma grande oportunidade. Você também pode aguardar o lançamento para celulares que acontecerá em setembro. Após o lançamento, haverá 19 personagens jogáveis ​​em Unite e você pode dar uma olhada em todos eles aqui.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 24 de junho.