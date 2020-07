Niantic publica imagem cheia de detalhes sobre possíveis adições para comemorar o 4º aniversário do Pokémon Go

É quase uma versão do Pokémon Go de Onde está o Wally?

A Niantic compartilhou artes hoje para comemorar o quarto aniversário do Pokémon Go, e está cheio de detalhes que sugerem algumas das próximas surpresas do jogo.

A imagem indica a adição da Geração Seis ao jogo para celular. Os iniciantes da região de Kalos, Fennekin, Froakie e Chespin, podem ser vistos em diferentes locais. Isso foi uma surpresa para muitos fãs, uma vez que ainda existem alguns Pokémon da região de Unova que ainda não estão disponíveis.

As Mega Evoluções de Lucario, Charizard e Mewtwo, que foram confirmadas para chegar ao jogo em uma das Pokémon Presents de junho, também podem ser vistas no centro e na parte superior da imagem.

Serebii Picture: Special artwork to celebrate Pokémon GO's 4th Anniversary https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/1c6EFJHGmZ — Serebii.net (@SerebiiNet) July 6, 2020

Victini, confirmado como um dos Pokémon Míticos disponíveis no Pokémon Go Fest deste ano, pode ser visto entre os balões de Pikachu à direita da foto. Um balão de ar quente da Equipe Go Rocket está à distância flutuando acima deles.

A Niantic também lançou um vídeo para o evento online hoje. É um vídeo de 30 segundos dirigido por Rian Johnson, responsável por Star Wars: Os Últimos Jedi e Entre Facas e Segredos. O evento está marcado para os dias 25 e 26 de julho.

O Pokémon Go foi lançado em julho de 2016 e encontrou sucesso em todo o mundo. A receita do Pokémon Go foi a maior de todos os jogos para celular em seu primeiro mês, com US$ 207 milhões, segundo o Guinness World Records.

Mas o alto número de usuários ativos do jogo não se manteve por tanto tempo. No auge, os números diários de usuários do Pokémon Go nos EUA eram de cerca de 28,5 milhões. Mas em dezembro de 2017, esse número foi reduzido para cinco milhões.

Nos últimos quatro anos, a Niantic viu um aumento consistente de usuários ativos desde que a empresa adicionou mais gerações de Pokémon e desenvolveu mais recursos e eventos para o aplicativo. Esse número saltou para 67 milhões em 2020. O jogo tem muito mais jogadores na região Ásia-Pacífico, onde o número de usuários aumentou de 84 milhões para 311 milhões.

O jogo também se adaptou bem à pandemia do COVID-19, embora o distanciamento social e toda a premissa de ficar em casa para proteger você e outras pessoas contra a doença dificultassem o jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 06 de julho.