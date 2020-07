Trailer da Pokémon Go Fest foi dirigido por Rian Johnson, diretor de Star Wars: Os Últimos Jedi

Saiu hoje um trailer da Pokémon Go Fest, e há um grande nome por trás dele.

A Pokémon Company International se juntou ao diretor Rian Johnson para criar um vídeo de 30 segundos celebrando o aniversário do jogo, segundo uma publicação do blog da Niantic.

Parece que Johnson é um entre as centenas de treinadores Pokémon que existem por aí. “Rian, ele próprio um grande fã de Pokémon Go, nos ajudou a moldar o conceito do vídeo com sua visão e a ideia de mostrar, mais de perto, um pouco do nosso dia a dia e da experiência de ser um Treinador com seu Pokémon favorito”, explicou a Niantic.

O evento online está marcado para 25 e 26 de julho e acontece em espaços virtuais cheios de treinadores. A Niantic já vendeu mais de 700.000 ingressos em mais de 110 países e regiões.

“Pokémon Go me manteve conectado com meus amigos de forma remota, já que estamos em distanciamento físico nos últimos meses”, disse Johnson. “Dirigir uma produção à distância foi uma experiência nova para mim. Eu gostei do processo altamente colaborativo e acho que criamos um comercial divertido e alegre que os fãs vão curtir.”

O trailer foi uma produção global. Johnson dirigiu o elenco e a equipe na Nova Zelândia diretamente de Los Angeles, em colaboração com equipes da Niantic, da Pokémon Company International e funcionários localizados em Nova York, Seattle, São Francisco, Londres e Tóquio.

Johnson é conhecido por seu trabalho como diretor e roteirista de filmes como Brick, The Brothers Bloom, Looper, Star Wars: Os Últimos Jedi e Entre Facas e Segredos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 06 de julho.