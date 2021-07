Melhores Itens e Ataques para Zeraora em Pokémon UNITE

Os jogadores que instalarem o Pokémon UNITE no Switch nas primeiras semanas de seu lançamento receberão o Pokémon lendário Zeraora como um personagem jogável gratuitamente.

Esta espécie lendária do tipo elétrico é um dos Pokémon mais poderosos e comumente jogados no momento. Com sua velocidade, ataques corpo a corpo poderosos e habilidades elétricas, Zeraora é uma escolha que os melhores jogadores vão querer dominar.

À medida que todos têm a chance de experimentar o jogo e descobrir seu estilo de jogo, você deve estar se perguntando qual é a melhor maneira de usar Zeraora. Aqui está as melhores opções para Zeraora no Pokémon UNITE.

Os melhores Itens e Ataques para Zeraora no Pokémon UNITE

Imagem da The Pokémon Company

Itens

Held Item

Imagem via Nintendo

Muscle Band: Este é um item que os jogadores provavelmente escolherão no início de seu tempo de Unite e é extremamente útil com o kit de Zeraora, concedendo dano extra aos inimigos com maior Vida.

Scope Lens: depois de desbloquear seu segundo espaço de item, a Scope Lens é obrigatória. Aumenta a chance e o dano de crítico de Zeraora.

Float Stone: Com o estilo de jogo agressivo e acelerado de Zeraora, Float Stone é uma ótima maneira de completar os itens, concedendo bônus de velocidade de movimento e dano nos ataques básicos.

Battle Itens

Imagem via Nintendo

Potion: Quando você está nos estágios iniciais do jogo, você vai querer ficar com a Poção como seu item de batalha.

Fluffy Tail: Depois de desbloqueá-lo, Fluffy Tail é o item perfeito para complementar o ataque de Zeraora. Isso permite que o Pokémon atordoe os inimigos selvagens, além de aumentar o dano causado a eles. Se você está na selva com o Zeraora, então este é um item necesário.

Ataques

Screengrab via Nintendo

Nível um: Slash

No nível um, você deve escolher o Slash ao invés de Agility. Esta é a melhor maneira de causar dano no início, o que ajudará a iniciar em outros jogadores e a lutar com Pokémon selvagem ao redor do mapa. Esta decisão não importará muito, já que você ganhará Agilidade no nível três de qualquer maneira.

Nível cinco: Spark

Embora o Volt Switch seja uma grande habilidade com efeitos semelhantes, Spark é a melhor jogada a ser tomada. Spark fará Zeraora pular em um oponente, causando bastante dano e surpreendendo-o. Esta é a habilidade perfeita para perseguir inimigos em fuga.

Nível sete: Discharge

Devido ao ataque de Zeraora ser de perto e baseado muito em ataques básicos, o Discharge é a ferramenta perfeita. Essa habilidade criará um campo de eletricidade que causa dano ao redor do Pokémon, além de conceder um pequeno escudo.

Nível nove: Plasma Gale

No nível nove, Zeraora ganhará seu ultimate, Plasma Gale. Este movimento causa dano a todos os inimigos dentro de uma área e os empurra para trás. Enquanto estiver dentro desta área, Zeraora tem alcance de ataque e dano bônus.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 23 de julho.