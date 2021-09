Como capturar Hoopa no Pokémon Go

Hoopa, o primeiro de três Pokémon míticos nativos da região de Kalos, em breve usará seus portais para se teletransportar diretamente para as mãos dos jogadores de Pokémon Go. Depois de meses pregando peças com seus anéis, os jogadores serão capazes de controlar esse poder por si próprios.

Como parte da Temporada de Travessura, Hoopa aparecerá em uma história de Pesquisa Especial que fará os jogadores percorrerem os truques do Pokémon Travessura nos próximos meses. A partir de 5 de setembro, os jogadores terão acesso a novas partes da Pesquisa Especial e finalmente poderão capturar o Pokémon Travessura em sua forma confinada.

Semelhante à Pesquisa Especial anterior que permitiu aos jogadores capturar Pokémon Míticos como Mew, Jirachi e Meloetta, os jogadores devem completar várias páginas de tarefas para progredir na história. Essas tarefas envolvem capturar diferentes tipos de Pokémon, tirar fotos e muito mais, embora as informações sobre as tarefas que levam ao encontro de Hoopa ainda não tenham sido reveladas.

Cada Pokémon Mítico encontrado por meio de Pesquisa Especial tem um fundo de captura especial, como Mew solicitando que o jogador use o modo AR enquanto desaparece periodicamente e Meloetta sendo pega em um palco. O Hoopa provavelmente utilizará seus anéis de alguma forma quando os jogadores o encontrarem, da mesma forma que tem feito para trazer vários Pokémon lendários e criaturas da região de Galar para o Pokémon Go. A Niantic ainda não confirmou isso, no entanto.

Os jogadores podem esperar finalmente conhecer o Pokémon Travessura, Hoopa, de perto em Pokémon Go, quando a próxima fase da Pesquisa Especial da Temporada de Travessura for lançada em 5 de setembro. Capturar Hoopa não é o fim desta Pesquisa Especial, no entanto, o que significa que podemos ter alguns truques inesperados no futuro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 04 de setembro.