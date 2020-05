Zenyatta Asteca é o mais recente visual do Aniversário de Overwatch

Qualquer um pode apreciar a beleza do visual mais recente para o Aniversário de Overwatch. Depois que Little Red Ashe fez referência a uma história clássica e o Reaper Baile de Máscaras revelou história de Overwatch, Zenyatta Asteca mostra uma reformulação divina.

Este visual Lendário estará disponível quando o evento Aniversário de Overwatch 2020 começar em 19 de maio. Mostra Zenyatta com o visual do deus asteca do sol e da guerra, Huitzilopochtli. O suporte recebe um acessório com tons de azul e vermelho. Suas roupas e armas receberam um visual de asteca antigo, transformando-as em pedra e ouro.

الصبر… هو أعظم أسلحة المحارب.



كُن أكثر ذكاءً من خصومك وأنت في زي الآزتك لزينياتا (زي ليجنداري)! ☀️

يُرفع الستار عن الذكرى السنوية لأوفرواتش في 19 مايو. pic.twitter.com/gtJzrdXef2 — Blizzard الشرق الأوسط (@BlizzardME) May 16, 2020

Huitzilopochtli era frequentemente representado na arte asteca como uma águia ou um beija-flor, explicando o cocar de penas de Zenyatta. Como um deus do sol e da guerra, ouro e metal são partes fundamentais de seu design. Huitzilopochtli recebeu sacrifícios humanos para apaziguar o sol, conversando com o lado sombrio de Zenyatta, que opera sua habilidade Orbe da Discórdia.

Zenyatta tem uma longa história de visuais que fazem referência a deuses e divindades benevolentes e aterrorizantes. Seus visuais lendários existentes incluem Ifrit, que leva o nome de um demônio na mitologia islâmica, e Rá, o deus egípcio do sol. Outro visual, Cultista, faz referência visual a Cthulhu do universo de HP Lovecraft.

Como uma skin Lendária, o Zenyatta Asteca estará disponível durante o evento Aniversário de Overwatch por 3.000 de ouro. Também poderá ser encontrado nas Caixas de Itens de Aniversário como um item lendário quando o evento começar em 19 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 16 de maio.