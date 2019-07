Vazamento pouco confiável mostra Sigma como o Herói 31 de Overwatch

Será que um cara qualquer chamado “Sigma” é o Herói 31 de Overwatch? A conta mexicana da Copa do Mundo de Overwatch no Twitter publicou uma série de capturas de tela para comemorar a chegada da Fila por Função ao Reino de Teste Público (RTP) hoje, mas uma delas continha dados relacionados a um personagem desconhecido.

O time publicou uma sequência de quatro capturas de tela, algumas com as palavras “temp art” escritas em cima, mostrando como ficam as Filas por Função na interface de usuário de Overwatch. Uma delas mostra o perfil de um jogador e há um personagem desconhecido, Sigma, no topo da lista de “mais jogados”.

Imagem via Mexico OWWC.

O herói parece ser um homem mais velho vestido de azul. Isso lembra uma marca de roupas conhecida como “Sigma” no universo de Overwatch, mas nenhuma outra referência foi feita até agora a esse nome. No começo do mês, o diretor do jogo, Jeff Kaplan, revelou que o Herói 31 seria homem e estava demorando para chegar ao jogo.

Mesmo que “Sigma” se encaixe como herói do gênero masculino, ainda há vários fatores que dão a entender que não seja um vazamento legítimo. Um time da Copa do Mundo de Overwatch, por mais importante que fosse, não teria acesso a um novo herói. As capturas de tela também parecem ser imitações da interface de usuário, não telas que realmente existem. Além disso, “Sigma” parece muito com “ligma”, uma piada +18 que fez a cabeça dos gamers há alguns meses.

Kaplan também mencionou, mas ignorou logo depois, o suposto vazamento durante uma partida com o streamer e ex-jogador da Liga Overwatch Brandon “Seagull” Larned. “Quem é Sigma? Boa pergunta”, disse Kaplan, e logo depois começou a ler o bate-papo da stream. O Herói 31, seja quem for, deve ser revelado no próximo mês.

Artigo publicado originalmente por Liz Richardson em inglês no Dot Esports no dia 18 de julho.