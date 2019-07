Fila por Função estará disponível em breve em Overwatch e já está disponível no RTP

É um grande dia no mundo de Overwatch. Um recurso aguardado, a fila por função, está chegando ao jogo e já está disponível no Reino de Teste Público (RTP). A equipe de desenvolvimento de Overwatch anunciou hoje que a fila por função será implementada em todos os modos de jogo, incluindo o jogo rápido, competitivo e alguns do arcade. Ela também vai fazer parte da cena profissional de Overwatch.

A Fila por Função exige que os jogadores escolham a função em que querem jogar antes de encontrar a partida. Em Overwatch, eles escolhem se querem jogar com heróis de dano, suporte ou tanques. O sistema, então, divide os jogadores para que os times tenham dois tanques, dois suportes e dois heróis que causam dano. A Fila por Função está presente em muitos outros jogos, especialmente nos modos competitivos.

Overwatch on Twitter Choose your role. Introducing Role Queue, Overwatch’s newly overhauled matchmaking and queuing system now live on PTR! 2⃣2⃣2⃣ : https://t.co/4ZpDFA1X3Z

Ao começar uma partida de Overwatch, os jogadores poderão selecionar as funções que quiserem e ver o tempo de espera daquela função em particular. Também há benefícios misteriosos ao jogar em certas funções. “Aqueles que entrarem nas filas das funções com alta demanda ganharão uma recompensa”, disseram os desenvolvedores no texto sobre a atualização.

Na última Atualização de desenvolvimento, Jeff Kaplan, diretor do jogo, explicou a lógica por trás da mudança. A equipe sentiu que os 40 segundos permitidos antes da partida não eram suficientes para formar um time, e que alguns jogadores se sentem pressionados a mudar de herói para “carregar” o time.

“Acreditamos que a Fila por função melhorará a qualidade das partidas, dará mais controle aos jogadores e oferecerá experiências mais positivas entre colegas de equipe”, disseram os desenvolvedores.

Kaplan também mencionou a crença popular de que a mudança teria a intenção de dar uma mexida no meta ou na composição padrão dos times. “Quero afastar qualquer ideia errada de que o motivo para implementarmos esse recurso é mudar o meta”, confirmou Kaplan. A composição “triple-triple”, ou “tripla-tripla”, com três suportes e três tanques, tem dominado no Overwatch competitivo e profissional.

A Fila por Função já está disponível no RTP e vai entrar nos servidores principais em um futuro próximo. Há diversas mudanças ao competitivo de Overwatch, incluindo uma mudança para três classificações separadas de habilidade. Por isso, uma Temporada Beta da Fila por Função acontece de 13 de agosto a 1º de setembro. A Fila por Função estará totalmente implementada até o começo da temporada competitiva 18 em 1º de setembro.

Artigo publicado originalmente por Liz Richardson em inglês no Dot Esports no dia 18 de julho.