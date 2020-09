Revelados visuais All-Stars do Overwatch League 2020

Os tanques estão finalmente recebendo algum amor do All-Star. Todos os anos, para os jogos All-Star da Overwatch League, dois heróis recebem visuais exclusivos para combinar com os respectivos times da liga. Este ano, os tanques D.Va e Reinhardt estão sendo as estrelas.

OS visuais foram revelados durante a transmissão da Liga Overwatch em 13 de setembro. O novo visual de D.Va, representando a região da Ásia, dá à piloto cabelo prateado e um body azul. Seu mecha é decorado em cores semelhantes, com detalhes em azul neon e ouro.

O novo visual de Reinhardt parece um pouco mais orgânico, já que seu traje usual de cromo foi substituído por uma armadura de madeira e cobre. Como ele está representando a América do Norte este ano, os detalhes verdes dessa pele combinam com o esquema de cores da região. A pele parece ter um tema baseado em plantas, o que pode ser uma dica para as futuras camisetas do All-Stars.

A legend is born. 🌄 Here are your #OWL2020 All-Star skins! pic.twitter.com/wtAKgX7ShQ — Overwatch League (@overwatchleague) September 13, 2020

Em um ano em que os tanques têm sido fundamentais para o meta competitivo, parece certo que eles recebam o tratamento de visuais All-Stars deste ano.

Mercy e Lucio receberam visuais para o evento All-Stars 2019. Que refletiam o ouro e o azul profundo das equipes do Pacífico e do Atlântico, respectivamente. No primeiro ano do evento All-Stars, Tracer e Genji arrasaram em visuais de fogo.

O evento Overwatch League All-Stars será, tecnicamente, dois eventos diferentes que acontecerão em dois fins de semana. Em 26 de setembro, os jogadores escolhidos da região da Ásia irão se enfrentar em seu evento All-Stars. O evento All-Stars da América do Norte começa em 3 de outubro. Os jogadores foram selecionados para a participação do All-Stars por meio de um sistema de votação de fãs.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 13 de setembro.