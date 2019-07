Que habilidades Sigma pode ter?

O novo herói de Overwatch foi confirmado e será Sigma, um “astrofísico excêntrico” que parece ter descoberto alguns segredos perigosos da gravidade.

Talon, a organização criminosa do universo de Overwatch, também controla seu livre-arbítrio e dá uma armadura estilosa. Não saiu nenhum detalhe das habilidades de Sigma, mas, analisando sua história de origem, temos algumas ideias.

Um tanque da Talon?

Sigma é mostrado em uma instituição e pesquisa antes de ter um “incidente” com a gravidade. Ele é um homem mais velho, alto e esguio. À medida que sua realidade desmorona, ele é mostrado com outros membros da Talon, como Doomfist, Sombra e Widowmaker. Ele também está usando uma armadura pesada, que está conectada a seu corpo de alguma forma. Lembra vagamente a armadura de Genji.

Captura de tela via Blizzard Entertainment

A presença de uma armadura tão pesada, que também é vista nas imagens de jogo no fim do vídeo, parece apontar para Sigma ser um tanque. Além disso, entre os heróis atuais de Overwatch que fazem parte da Talon, não há nenhum tanque. Doomfist, Sombra, Reaper e Widowmaker são heróis que causam dano e Moira é um suporte de cura. Teoricamente, para balancear a equipe, eles precisariam de alguém de peso.

Buracos negros e gravidade

“Se as teorias unificadas estiverem corretas, logo teremos nas mãos o poder de um buraco negro”, Sigma diz no início de sua história de origem. Depois, ele é visto em um local do espaço, se dividindo em duas “partes” após aparentemente fazer experimentos com a gravidade.

Captura de tela via Blizzard Entertainment

Em outro momento do vídeo, vários objetos são vistos flutuando ao redor de Sigma. Canetas, tanques e rochas flutuam ao redor dele como se ele tivesse reduzido a gravidade perto de si. Uma característica marcante de um buraco negro é que itens podem ser puxados para dentro dele pela gravidade e nunca mais serão vistos.

“A gravidade é uma prisão”, diz Sigma. “A prisão está em minhas mãos.” As habilidades de Sigma podem girar em torno do uso da gravidade, se seguirem sua história de origem. Personagens mais tanques normalmente são usados para abrir espaço para os aliados trabalharem. A habilidade de controlar a gravidade dos inimigos é algo que poderia tornar Sigma perigoso. Além disso, pode ser que Sigma possa usar a habilidade de um buraco negro para fazer ataques ou habilidades supremas “desaparecerem”.

Liberdade e aprisionamento

As habilidades de Sigma provavelmente vão girar em torno do uso da gravidade. A ideia ganha força com as falas dele no vídeo de origem: “Libedade. Aprisionamento. É tudo ilusão.” A liberdade pode se referir ao uso da gravidade para “empurrar” personagens para longe. Como tanque, a habilidade de empurrar personagens para longe e abrir espaço pode ser incrivelmente útil.

“Aprisionamento” poderia se referir ao uso da gravidade para juntar heróis, habilidades ou supremas. Outros tanques, como Zarya e Orisa, já usam “pulsos” gravitacionais para aproximar e eliminar outros heróis. Se Sigma puder usar essas duas habilidades, pode ser um herói difícil de enfrentar. Ele também seria útil para lidar com a composição popular de “bunker” se puder facilmente puxar ou empurrar os inimigos pra fora da formação.

O poder de dois

Um tema de duas partes, ou duas identidades, permeia a história de origem de Sigma. Primeiro, ele se divide em duas “partes” no incidente com a gravidade. Ao longo do vídeo, ele aparece segurando um orbe dourado na mão direita em um estado calmo. Depois, Sigma é mostrado com um orbe roxo na mão esquerda, quando está lutando pela Talon. Isso é bem parecido com os orbes de cura e dano de Moira. Moira normalmente ajuda nos experimentos da Talon, então as habilidades de Sigma podem ser fruto do trabalho dela.

Captura de tela via Blizzard Entertainment

O orbe roxo se transforma em duas formas octogonais durante o vídeo da história de origem. Os mesmos dois formatos são vistos na animação do jogo. Os poderes de Sigma devem girar em torno de duas habilidades diferentes que podem ser usadas livremente. Pode ser o que falamos antes, de manipulação da gravidade ou de prender e soltar os personagens para causar dano.

Quaisquer que sejam as habilidades de Sigma, devem ser relacionadas à gravidade e a mover os inimigos para ajudar o time. Se o vídeo de origem serve como indicativo, as habilidades também serão um pouco assustadoras.

Artigo publicado originalmente por Liz Richardson em inglês no Dot Esports no dia 22 de julho.