Sigma é o novo herói de Overwatch

Ele está ouvindo música, mas pode não ser da boa. Conheça Sigma, o novo herói de Overwatch.

Sigma é descrito como um “astrofísico excêntrico” que não sabe que está sendo usado como arma. Sua história de origem perturbadora o mostra desvendando alguns segredos infelizes do universo e pagando por isso.

Overwatch on Twitter Entre na mente de um astrofísico excêntrico que busca desvendar os segredos do universo, sem saber que está se transformando em uma arma viva. Apresentando: Sigma. https://t.co/pocaoJX7EL

Sigma é um homem mais velho que, ao longo de sua carreira, correu atrás da ideia de controlar o poder de um buraco negro. Depois de um incidente misterioso, ele aparece sendo transportado para o que parece ser uma instiuição psiquiátrica. A mente dele vai e volta a uma imagem dele mesmo usando uma armadura, com rochas flutuando ao redor.

Durante a história de origem, Sigma parece passar por vários níveis de psicose até decidir que “a gravidade é uma prisão” e que “a prisão está em suas mãos”. A história de origem também prova que Sigma está sendo usado pela Talon, a organização criminosa do universo de Overwatch. No fim do vídeo, ele é mostrado com Doomfist, Sombra, Widowmaker e Reaper.

Captura de tela via Blizzard Entertainment

A revelação de Sigma foi mais rápida que a desenvolvedora gostaria que fosse. Depois que o time mexicano da Copa do Mundo de Overwatch vazou uma imagem que mostrava Sigma como herói, os desenvolvedores começaram a dar dicas de sua existência. Uma atualização dos desenvolvedores com Jeff Kaplan foi invadida por equações matemáticas relacionadas a velocidade e massa. Uma prévia da armadura de Sigma também foi lançada na semana passada.

Os desenvolvedores ainda não disseram como serão as habilidades de Sigma nem quando ele estará disponível no jogo.

Artigo publicado originalmente por Liz Richardson em inglês no Dot Esports no dia 22 de julho.