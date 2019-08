Quando começa a temporada competitiva 18 de Overwatch?

Tudo é divertido até que comece a nova temporada competitiva de Overwatch, com um novo meta, um novo herói e muitos pontos de Classificação de Habilidade em jogo. A temporada competitiva 17 termina em 13 de agosto e foi encurtada para abrir espaço para a Temporada Beta da Fila por Função, que vai durar duas semanas.

A temporada competitiva 18 de Overwatch começa em 1º de setembro, quando acabar a Temporada Beta da Fila por Função. Os jogadores podem ganhar pontos competitivos por participarem da Temporada Beta da Fila por Função, mas as estatísticas dessa temporada não vão afetar suas estatísticas permanentes. Resumindo, a temporada beta é a hora certa para testar os limites das funções em que você não tem costume de jogar. A temporada 18 não vai ser.

A temporada competitiva 18 vai trazer grandes novidades para os jogadores desde o começo. Sigma estará disponível no modo competitivo desde o início da temporada, em 1º de setembro. Adicionar o novo tanque pode ser confuso para os jgoadores que não testaram sua ciência maluca no Reino de Testes Público (RTP) nas últimas semanas. Mesmo havendo várias maneiras de lidar com o herói, ele deve afetar as composições já estabelecidas de times por um tempo.

A fila por função em si já deve virar o competitivo de cabeça para baixo na temporada 18. Ao longo das últimas temporadas competitivas, muitas composições giraram em torno de três tanques e três suportes (GOATS) ou heróis que causam muito dano. Essa era de Overwatch está prestes a acabar.

A fila por função vai fazer com que os times em todos os níveis competitivos desenvolvam novas composições inspiradas nas da Liga Overwatch. Reaper, Mei, Hanzo e Widowmaker são os novos heróis de dano necessários e devem ser vistos com frequência. Os que jogam de tanque vão começar a adorar Orisa e os suportes devem se acostumar com Baptiste.

A temporada competitiva 18 começa em 1º de setembro e deve durar dois meses, como é o padrão para as temporadas competitivas.

Artigo publicado originalmente por Liz Richardson em inglês no Dot Esports no dia 12 de agosto.