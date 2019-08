Quando a Fila por Função chega aos servidores principais de Overwatch?

Uma das mudanças mais aguardadas às partidas ranqueadas de Overwatch está chegando em breve aos servidores principais. A partir de 13 de agosto, a fila por função estará ativa tanto no Jogo Rápido quanto no Competitivo, obrigando os jogadores a escolherem uma só função antes de entrar em uma partida e designando diferentes classificações de habilidade para cada função.

É aí que os testes da fila por função, que começaram em 18 de julho, terminam no RTP e são implementados nos servidores principais de Overwatch. Depois, a Blizzard vai começar a Temporada Beta da Fila por Função, que vai até 1º de setembro e só aí será substituída pela temporada 18 do competitivo. Se tudo estiver funcionando como planejado até lá, a fila por função e as classificações serão implementados em todas as temporadas competitivas de Overwatch.

Todas as partidas terão, obrigatoriamente, dois tanques, dois suportes e dois personagens ofensivos. Os jogadores escolhem a função deles antes de entrarem em uma partida, o que os coloca em uma fila específica para aquela função. Isso quer dizer que, se houver muitos jogadores tentando jogar com personagens ofensivos, podem pegar filas mais longas que as dos jogadores que estiverem tentando jogar de suporte, por exemplo. Quanto mais pessoas tentando a função que você quer, mais tempo você vai precisar esperar para entrar na partida.

Apesar de hoje todos os jogadores de Overwatch terem uma única classificação de habilidade, a Blizzard tem monitorado os números deles por função há alguns meses. Isso significa que, quando a temporada beta começar, todos já terão uma classificação de habilidade estimada para cada função, com base nas partidas dos últimos meses. Suas classificações de habilidade para tanque, suporte e ataque não devem variar muito, a não ser que você se saia muito melhor ou muito pior que todos os outros jogadores em uma certa função.

Até que a fila por função e a formação 2-2-2 cheguem aos servidores principais de Overwatch, todos os jogadores podem testar as mudanças no RTP.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 05 de agosto.