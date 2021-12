Os melhores visuais de Overwatch lançadas em 2021

Desde o lançamento de Overwatch em 2016, alguns visuais ótimos e não tão ótimos foram adicionadas ao jogo de tiro em equipe.

No Overwatch, há quatro níveis de visual: Comum, Raro, Épico e Lendário. Todos os visuais comuns também são conhecidas como visuais padrão e não podem ser desbloqueados. Mas e tudo o mais? Quais visuais lançados este ano valem a pena o alarde?

Brigitte Caçadora de Vampiros

Imagem via Blizzard Entertainment

Brigitte Caçadora de Vampiros foi lançada em outubro para o evento anual Terror de Halloween de Overwatch. Este é um dos melhores visuais de Brigitte até hoje por causa de seu novo cabelo loiro platinado e casaco longo e estiloso. Parece medieval e ousado, combina com o visual Cassidy Van Helsing de 2017, que tem a mesma estética e paleta de cores. Brigitte Caçadora de Vampiros é um visual lendário, por isso custará aos jogadores 3.000 moedas.

Lúcio Sátiro

Imagem via Blizzard Entertainment

Overwatch ganhou muitos pontos com o lançamento da skin Lendária Lucio Sátiro este ano. Lançada para o evento de Halloween de 2021, esta skin transforma completamente o alegre e animado Lúcio em uma criatura demoníaca de um jogo de Diablo. Ele tem olhos vermelhos brilhantes, chifres diabólicos e alguns patins de aparência mística. Este visual é obrigatório para todos os amantes de Lúcio que desejam mudar de visual.

Junkrat Junkfood

Imagem via Blizzard Entertainment

Junkrat Junkfood é como se uma das crianças de Willy Wonka e da Fábrica de Chocolate ficasse presa dentro de uma máquina de doces e saísse 30 anos depois, viciada em açúcar e em busca de vingança. Embora a equipe de Overwatch tenha enlouquecido com os visuais de Lendários de Junkrat no passado, este surpreendeu no evento de aniversário deste ano.

Neste visual, Junkrat tem cabelo de algodão doce, uma coroa de cupcake na cabeça e uma perna de pau inspirada em doce. E caso alguém esteja se perguntando, seu pneu furado também é feito de doce. Quer os fãs achem o Junkrat Junkfood adorável ou desagradável, os fãs do Junkrat podem desbloquear esta skin por 3.000 moedas.

Symmetra Sereia

Symmetra Sereia é um visual Lendário lançado como parte do evento Jogos de Verão de 2021. O visual custa 3.000 moedas e dá a Symmetra uma aparência etérea. Ela tem longos cabelos brancos, calças que parecem um tailleur de mergulho que lembram o rabo de uma sereia e uma tiara com barbatanas. Para aqueles que perderam o visual de Symmetra Tyrande, que também tem um esquema de cores geladas, Symmetra Sereia é uma ótima alternativa para que os jogadores possam parecer elegantes ao usar aquele teletransporte em Hanamura.

Orisa Touro Demoníaco

Imagem via Blizzard Entertainment

Orisa Touro Demoníaco é uma das transformações mais dramáticas. Lançado para o evento do Ano Novo Lunar e do Ano Novo Chinês do Boi, este visual lendário retrata Orisa como um boi mítico com chifres e pelos brancos, um rosto em forma de máscara azul e armadura elaborada. Definitivamente um dos visuais mais intimidantes de Orisa, Orisa Touro Demoníaco é ideal para quem gosta do lado mais resistente da personagem.

Reinhardt Draugr

Imagem via Blizzard Entertainment

Inspirado pela mitologia nórdica, Reinhardt Draugr é uma visão aterrorizante de se ver. Este visual lendário foi lançado como parte do evento de Halloween de Overwatch e é uma homenagem direta ao draugr, um espírito guerreiro morto-vivo da mitologia Viking. O enorme tanque veste bem esse visual, com um machado em vez de um martelo, um rosto ressecado, olhos brilhantes e armadura com chifres.

Widowmaker Mosqueteira

Imagem via Blizzard Entertainment

No período da Renascença, os mosqueteiros eram conhecidos por seus trajes luxuosos. Widowmaker Mosqueteira não é exceção, com uma camisa flor-de-lis, calças listradas, botas de cano alto e um extravagante chapéu de penas. A roupa combina com as origens francesas de Widowmaker e interesse em batalha e armamento. Este visual foi lançado como parte do evento Arquivos 2021.

Mei Confeitos

Imagem via Blizzard Entertainment

Mei Confeitos retrata Mei como uma espécie de garçonete de restaurante retrô. Lançado como parte do evento Jogos de Verão, o visual lendário Mei Confeitos tem muitos detalhes charmosos e também uma estética atraente em geral. Mei está quase irreconhecível com cachos loiros, óculos vermelhos e seu bot vestido como uma sobremesa. Mei Confeitos é um must-have para qualquer jogador de Mei que procura trazer um toque da velha guarda americana para seus jogos. Quer um pouco de… sorvete?

Ashe Piscina

Imagem via Blizzard Entertainment

A equipe de Overwatch realmente fez um bom trabalho com os visuais dos Jogos de Verão este ano, e o lendário Ashe Piscina não é exceção. Com seu cabelo rosa ombre, flamingo BOB e hilariante pistola d’água, este visual de Ashe traz um ar divertido para o personagem DPS sério. Ashe é conhecida por seu estilo, no entanto, considerando seus outros visuais lendários como o Socialite. Ashe Piscina homenageia a personagem, dando-lhe um novo visual chique completo com brincos, óculos de sol laranja e bóias irônicas. O último dos quais levanta a questão: Ashe sabe nadar?

Genji Kendoka

Imagem via Blizzard Entertainment

Completando a lista dos melhores visuais de Overwatch de 2021 está Kendoka Genji, inspirado na forma de arte marcial japonesa Kendo. O estilo de luta envolve o uso de espadas de bambu e protetores de rosto gradeados. Este design de visual é tecnicamente preciso, com equipamento de proteção, ombreiras e uma espada que combina com a dos praticantes de Kendo. Genji é conhecido por sua lâmina, máscara e esquema de cores verde e cinza, então este visual combina perfeitamente com ele, ao mesmo tempo que se mantém fiel ao Kendo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Kate Irwin no Dot Esports no dia 25 de dezembro.