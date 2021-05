Os maiores destaques da transmissão do JxJ de Overwatch 2

Os desenvolvedores de Overwatch 2 trabalharam arduamente na criação da sequência e, como resultado, estiveram relativamente quietos desde a BlizzConline em fevereiro. Recentemente, a equipe realizou uma transmissão ao vivo para desenvolvedores que mostrou quase duas horas de jogo e detalhou como a competição jogador contra jogador (JxJ) será no futuro.

Como foi ao ar no meio do dia, muitos fãs dedicados de Overwatch podem ter perdido toda a diversão. Nós cobrimos você com as maiores mudanças e os destaques mais importantes da transmissão.

Times de cinco jogadores

Quando o Overwatch 2 for lançado, o JxJ terá uma aparência muito diferente. As equipes agora serão compostas por cinco jogadores em vez dos seis padrões atualmente encontrados no Overwatch. Cada equipe incluirá dois causadores de danos, dois suportes e um tanque. Embora esta atualização elimine uma função de tanque inteira, os heróis serão rebalanceados para contornar a mudança.

Os heróis de tanques terão mais foco em sua habilidade de “lutar” e menos ênfase na proteção de companheiros de equipe. Outros heróis, como causadores de danos e suportes, também serão equilibrados em torno do novo formato cinco contra cinco, graças às novas passivas de função e muitos, muitos ajustes nas habilidades.

Habilidades passivas de função

Muitos heróis em Overwatch já possuem habilidades “passivas” que existem em todos os momentos do jogo e trazem exclusividade para seus kits. Em Overwatch 2, cada função terá sua própria habilidade passiva, muitas vezes emprestada de passivas já encontradas no jogo.

Os heróis tanque ganharão uma passiva que reduz o arremesso de heróis como Lúcio, como a passiva de Reinhardt no jogo atual. Os heróis também acumularão menos a Suprema ao atacar tanques em comparação com outros heróis.

Os causadores de danos, como Genji e Tracer, terão uma passiva de mobilidade que os torna mais rápidos e mais capazes de flanquear. No caso dos suportes, eles ganharão uma versão da habilidade passiva de Mercy, que dá autocura com o tempo. Isso significa que heróis como Ana e Baptiste não precisarão mais desperdiçar habilidades ou recursos curando-se.

Mudanças de habilidade de herói

Durante a transmissão, várias habilidades de heróis foram destacadas, mostrando mudanças de qualidade de vida para Overwatch 2.

O Aniquilador Endotérmico de Mei, seu disparo primário, irá desacelerar os inimigos, mas não irá mais congelá-los em Overwatch 2. Os desenvolvedores notaram que estariam reequilibrando ou reduzindo a quantidade de habilidades de “controle de grupo” dentro do jogo e este é um grande passo em direção a esse objetivo.

Winston, o cientista favorito de todos, terá um modo de disparo alternativo de longo alcance em seu Canhão Tesla. Isso permitirá que ele envie dano extra aos inimigos que estão tentando escapar de suas garras.

Embora não tenha sido diretamente destacado, outros heróis também tiveram mudanças de habilidade como visto na jogabilidade do mapa durante a transmissão. Foi provocado na BlizzConline, mas Reinhardt terá dois Tiros Flamejantes, bem como uma opção de cancelar em sua habilidade Investida. Zarya agora também tem duas cargas de suas “bolhas” para proteger os aliados ou a si mesma, mas elas compartilham esse limite de duas cargas.

Atualizações da interface do usuário

Novos jogos normalmente incluem algumas atualizações de interface do usuário (IU) chamativas, mas as mudanças do Overwatch 2 se concentram em telas mais claras e visualmente mais agradáveis ​​para os heróis.

A transmissão mostrou que os curadores têm as atualizações mais abrangentes em suas interfaces. Os jogadores de Mercy agora verão um retrato do herói que estão curando ou fortalecendo, mostrado de forma proeminente no meio da tela. Os jogadores de Zenyatta também verão o retrato do herói em que estão com uma orbe de cura ou da discórdia. Heróis como Pharah verão mais claramente o suporte que a estiver curando e sua posição.

No geral, o feed de eliminação foi condensado no canto direito da tela, enquanto os textos e alertas são menores e menos intrusivos.

Novos mapas e layouts

Uma grande parte do hype de Overwatch 2 vem de novos mapas detalhados para os jogadores desfrutarem. A transmissão mostrou cinco novos mapas, bem como duas demonstrações do novo modo de jogo Avanço.

Toronto foi confirmado como um mapa de Avanço logo no início do desenvolvimento de Overwatch 2 e foi apresentado na BlizzCon 2019, mas esta transmissão foi a primeira vez que o público em geral viu o mapa completo em ação. A pitoresca Roma, que apresenta tecnologia de luz solar impressionante e cantos e recantos quase infinitos para se esconder, também foi confirmada como um mapa de Avanço.

O Rio de Janeiro, cidade natal de Lúcio, é um mapa híbrido vibrante e animado. Um dos surgimentos do mapa é a casa de Lúcio, mas os jogadores poderão se arrastar pelas ruas coloridas em um carro alegórico de pavão do Carnaval.

A cidade de Nova York é outro mapa híbrido que foi mencionado na BlizzConline, mas os fãs finalmente deram uma olhada nele hoje. Os jogadores podem destruir a Grand Central Station e notarão dezenas de referências à vida na cidade. Os desenvolvedores notaram que tanto a cidade de Nova York quanto o Rio de Janeiro incluem muitas opções para romper os estrangulamentos e usar a cobertura como defesa.

O mapa final na transmissão era Monte Carlo, a única opção de Escolta revelada. A cidade está cheia de glamour e brilho e a carga útil é um carro de F1 veloz. Mais importante, Monte Carlo é um mapa incrivelmente vertical, forçando os jogadores a operar em inclinações íngremes e muitas varandas e escadas.

Embora não tenhamos uma data de lançamento para Overwatch 2, esses detalhes devem manter os fãs entretidos enquanto o desenvolvimento continua.

