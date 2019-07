Novo trailer de Overwatch mostra Sigma pela primeira vez

A Blizzard lançou um novo trailer de Overwatch, que mostra pela primeira vez o que parece ser o Herói 31.

O trailer de 14 segundos mostra um moletom laranja e preto com uma etiqueta de identificação que diz “Subject ∑”, ou “Subject Sigma”, e um código de barras. Uma melodia suave de piano pode ser ouvida no fundo, no começo do trailer, mas ele corta logo para o som de alarmes disparando.

A Blizzard lançou o vídeo na conta oficial de Overwatch no Twitter junto com uma só pergunta: “O que é essa melodia?”

Overwatch on Twitter O que é essa melodia? https://t.co/sQzov0gZCM

Alguns fãs especulam que a música é “Gnossienne No.1”, do compositor francês Erik Satie. Mas, mesmo que a música do trailer se pareça muito com a de Satie, há pequenas diferenças que sugerem que seja uma música separada, do próprio universo de Overwatch.

Essa não é a primeira vez que os fãs ouvem o nome Sigma. Na semana passada, a conta mexicana da Copa do Mundo de Overwatch no Twitter publicou várias capturas de tela para celebrar a fila por função, que estará em breve no jogo. Uma das imagens, com os escritos “temp art”, ou “arte temporária”, mostrava um perfil de jogador com estatísticas. E o herói mais jogado parecia um homem mais velho com um acessório na cabeça e o nome Sigma.

Ainda não sabemos muito sobre Sigma, mas, com a frequência de vazamentos recentes, deve haver mais informações sobre os personagens nas próximas semanas.

Artigo publicado originalmente por Rachel Samples em inglês no Dot Esports no dia 21 de julho.