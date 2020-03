Blizzard confirma que Echo é próxima heroína de Overwatch

Echo finalmente ficará disponível em Overwatch. A Blizzard anunciou hoje que a personagem seria a próxima heroína e revelou sua História de Origem em um vídeo.

O anúncio de Echo a define como “uma robô evolutiva programada com uma inteligência artificial em rápida adaptação”. A História de Origem relembra brevemente a queda da Dra. Mina Liao, fundadora da Overwatch, que parece ter sido morta em uma explosão fatal. Ela desempenhou um papel essencial na criação dos ômnicos antes da revolta deles, mas deixou Echo como seu legado.

Os fãs acreditaram que Echo seria o Herói 32 de Overwatch depois de uma série de mensagens enigmáticas nesta semana. A mais recente mostrou uma imagem do contêiner de Echo, óbvia referência a ela.

A primeira vez que os fãs viram Echo foi no curta “Reunion”, em 2018. O vídeo mostra McCree lutando com a Gangue Gang, liderada por Ashe. Depois de vencer seus oponentes, o cowboy conseguiu pôr as mãos no contêiner. Ao abri-lo, aparece Echo, que logo acordou. McCree diz que não pode se juntar à Overwatch, mas que o time vai precisar da ajuda dela. “Eles me chamaram, mas na real, eles precisam de você”, diz ele.

Echo também apareceu na animação de anúncio de Overwatch 2, “Zero Hour”. É possível vê-la voando pelo campo de batalha e atirando projéteis explosivos. Não se sabe quantas das habilidades mostradas no trailer serão usadas para a personagem no jogo, mas as animações de Overwatch costumam ser fiéis às habilidades já estabelecidas.

A teoria de que Echo seria a 32ª personagem de Overwatch veio depois de uma série de pistas enigmátics. A primeira foi uma página do diário da criadora de Echo, Dra. Mina Liao, que revelou que estava trabalhando em um “novo projeto”. A segunda foi uma mensagem de áudio misteriosa com fim explosivo que emendou no vídeo de História de Origem de Echo. A última foi uma imagem do contêiner de Echo, como aparece no curta “Reunion”.

Echo deve chegar ao Reino de Testes Público (RTP) em breve. Uma das pistas traz a data 23 de março, que pode ser uma data de lançamento. O anúncio oficial de Echo, porém, indica que está próximo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 18 de março.