Overwatch dá a entender que há novo herói ômnico a caminho

Pode ser que Overwatch tenha outro herói ômnico em breve. A Blizzard compartilhou uma imagem que parece dar dicas do próximo personagem, e ele pode não ser humano (ao menos não literalmente).

A imagem compartilhada é uma atualização do diário pessoal da Dra. Mina Liao, uma entre os seis membros fundadores da Overwatch. Nela, aparecem detalhes do que a pesquisadora pensa sobre os ômnicos e pistas de um novo projeto.

> Acessando…



> Fragmento recuperado: Diário pessoal da Dra. Mina Liao



> Status do arquivo: Concluído pic.twitter.com/myjtASgneb — Overwatch (@OverwatchBrasil) March 16, 2020

A atualização data do início da organização, antes dos eventos de Overwatch. Liao era a cabeça de Athena, criada como protótipo de IA para a organização. O sucesso do projeto chamou a atenção de Jack Morrison, que acabou se tornando Soldado:76.

“O protótipo da Athena foi considerado um sucesso, tanto que Jack finalmente aceitou autorizar meu novo projeto”, diz o texto. “E o momento não poderia ser melhor.” Depois, o texto assume um tom de compaixão pelos ômnicos, como são chamados os robôs em Overwatch.

“Por que não conseguimos enxergar que vida artificial é vida?”, pergunta Liao. “Em vez disso, estamos indo na contramão. A violência contra os ômnicos está aumentando, e cada vez mais os governos tiram direitos e liberdade deles.” O foco do projeto de Liao é “mudar os rumos do discurso” e gerar empatia com os ômnicos, e provavelmente a criação também será ômnica.

O teaser pode apontar para um rosto familiar. Echo apareceu pela primeira vez em Overwatch no curta animado “Reunion” e os fãs acreditaram que ela seria a próxima a entrar na luta, na época o Herói 32. O lugar acabou sendo de Ashe, mas Echo ainda será lançada em Overwatch, mesmo que na sequência.

Overwatch só adicionou dois personagens jogáveis em 2019, rompendo com a tradição de três heróis por ano desde o lançamento. Sigma foi lançado em agosto e desde então a Blizzard ainda não mencionou novos heróis para o jogo. A empresa anunciou Overwatch 2 na BlizzCon e Echo aparecia com destaque no material promocional.

Apesar de haver boas dicas de que seria Echo, a Blizzard ainda não confirmou oficialmente que a heroína entraria agora em Overwatch. A identidade do personagem misterioso deve ficar mais precisa quando houver mais detalhes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 16 de março.