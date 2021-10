Os itens mais valiosos para confeccionar e vender em New World

Existem muitas razões para se concentrar em ganhar dinheiro quando você está jogando New World. Quer você esteja mantendo ou atualizando seu equipamento, comprando alguns materiais finais para um grande item que você está elaborando, ou mesmo comprando uma casa e pagando impostos sobre ela, ter ouro é útil em Aeternum.

Você ganhará uma quantia decente de dinheiro completando missões do projeto de vila, missões de facção, missões secundárias e missões da história principal, mas o dinheiro de verdade virá vendendo produtos muito procurados nos entrepostos comerciais. Você pode ganhar algum dinheiro vendendo matérias-primas em grande quantidade ou criando peças de equipamento populares, como bolsas ou ferramentas.

Aqui estão alguns dos itens mais caros e valiosos nos entrepostos comerciais do New World e como você pode confeccioná-los. Os preços são baseados nas listagens atuais nos entrepostos comerciais no servidor Atvatbar.

Algibeira do Aventureiro

Essas bolsas são uma necessidade para todos os jogadores, uma vez que atingem um determinado nível, uma vez que fornecem um grande aumento na capacidade de carga geral, enquanto bolsas de alta qualidade fornecem vantagens adicionais, como um peso reduzido para uma seleção específica de itens, ou sorte extra para encontrar equipamentos ou recursos raros.

Existem quatro tipos de Algibeiras do Aventureiro, cada um exigindo 45 de um tipo específico de couro, 25 peças de qualquer tipo de linho, 10 lingotes de qualquer tipo de metal e uma Runa de Retenção específica que você pode comprar com fichas de moeda de facção de seu representante da facção.

Bolsa de couro grosseiro: +100 Sobrecarga (nível base), chance de uma vantagem. Requer 45 Couro Grosseiro, 25 tecidos, 10 lingotes de metal, uma runa menor de retenção (custa 1000 fichas de facção e 250 de ouro).

+100 Sobrecarga (nível base), chance de uma vantagem. Requer 45 Couro Grosseiro, 25 tecidos, 10 lingotes de metal, uma runa menor de retenção (custa 1000 fichas de facção e 250 de ouro). Bolsa de couro rústico: +150 Sobrecarga (nível base), chance de duas vantagens, precisa de 50 pontos em Forjamento de Armadura. Requer 45 Couro rústico, 25 tecidos, 10 lingotes de metal, uma runa principal de retenção (custa 3.000 fichas de facção e 500 de ouro)

+150 Sobrecarga (nível base), chance de duas vantagens, precisa de 50 pontos em Forjamento de Armadura. Requer 45 Couro rústico, 25 tecidos, 10 lingotes de metal, uma runa principal de retenção (custa 3.000 fichas de facção e 500 de ouro) Bolsa de couro reforçado: +225 Sobrecarga (nível base), chance de três vantagens, precisa de 100 pontos em Forjamento de Armadura. Requer 45 couros reforçados, 25 tecidos, 10 lingotes de metal, uma runa maior de retenção (custa 5.000 fichas de facção e 1.000 de ouro)

+225 Sobrecarga (nível base), chance de três vantagens, precisa de 100 pontos em Forjamento de Armadura. Requer 45 couros reforçados, 25 tecidos, 10 lingotes de metal, uma runa maior de retenção (custa 5.000 fichas de facção e 1.000 de ouro) Bolsa de couro infuso: +300 Sobrecarga (nível base), chance de três vantagens, precisa de 150 pontos em Forjamento de Armadura. Requer 45 couro infundido, 25 tecidos, 10 lingotes de metal, uma grande runa de retenção (custa 7.000 fichas de facção e 1.500 de ouro)

Os custos podem aumentar para fabricar as melhores bolsas apenas pelos custos da Runa de Retenção, mas o dinheiro potencial que você pode ganhar com elas pode valer a pena, especialmente se você gastar apenas um pouco de Azoth para garantir uma raridade incomum e uma vantagem principal.

Bolsas de couro grosseiro e bolsas de couro rústico estão sendo vendidas em entrepostos comerciais entre 800 e 1200 moedas. As bolsas de couro reforçado que têm três vantagens e a raridade épica estão indo por nada menos que 2.000 até 5.000, enquanto as bolsas de couro infundidas listam até 10.000 moedas. É uma casa inteira!

Ferramentas

Todos precisam de ferramentas em Aeternum e o engenheiro inteligente e sofisticado pode gerar um pequeno lucro com um custo de material relativamente pequeno. As ferramentas que valem bem a pena são as de Estelaço e Oricalco, com cada tipo de ferramenta custando 10-15 lingotes do minério de metal correspondente e um pouco de madeira e couro refinados. Madeira e couro de nível mais alto significam uma pontuação mais alta na ferramenta quando criada.

Como com as Algibeiras, é absolutamente necessário gastar o Azoth para garantir as vantagens nas ferramentas, uma vez que essas vantagens tornarão as ferramentas muito mais valiosas nos entrepostos comerciais. As picaretas de Estelaço podem ser vendidas entre 100 e 400 moedas cada, dependendo de sua raridade, enquanto as de Oricalco são vendidas por não menos que 300 e até 2.000. Você verá preços semelhantes para as outras ferramentas também.

Pedras preciosas lapidadas

Você é um usuário proficiente da cantaria com pedras preciosas espalhadas por todos os seus galpões de armazenamento? Bem, pegue algumas Arcanas e solventes, vá para a mesa de cantaria e comece a lapidar essas pedras preciosas.

Se você tem colecionado baús em pontos de referência durante todo esse tempo, enquanto se mantém atualizado em Colheita e Mineração, deve ter muitas arcanas e solventes disponíveis para trabalhar. Você pode obter gemas brutas da mineração de minério e pode aumentar sua chance de obter uma picareta de alta qualidade com a vantagem de sorte e uma refeição que aumenta sua sorte na mineração. Você também pode simplesmente comprar os materiais de entrepostos comerciais, como você pode comprar para qualquer um desses itens.

Algumas das gemas lapidadas mais úteis trarão de volta um bom valor em ouro. Um Cornalina Pura Lapidada, perfeitamente adequada para alguém que seja tanque, custa não menos que 500 moedas. Outras joias lapidads como pedras da lua e diamantes também são vendidos por centenas de moedas.

