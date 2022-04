Aqui está o detalhamento do conteúdo da atualização 6.1 Endwalker ‘Newfound Adventure’ de FFXIV

A Square Enix deu tudo o que os fãs precisavam saber sobre a primeira grande atualização do Endwalker chegando ao Final Fantasy XIV na Carta do Produtor de hoje.

Todos os tipos de jogadores encontrarão algo para si na atualização 6.1. Ela apresentará novas Missões do Cenário Principal, mas também missões secundárias, uma masmorra, um Extreme trial, recursos sociais como Placas de Aventura para personalizar seu perfil, um novo modo PvP e muito mais.

O desenvolvedor também revelou que será lançada em 12 de abril e deu um vislumbre de novas montarias e minions para coletar, como o minions filhote e a já popular montaria Pod.

Aqui está tudo o que esperar com a próxima atualização 6.1.

Tudo o que será lançado na atualização Endwalker 6.1 de FFXIV

A atualização trará novos conteúdos em muitos aspectos do jogo, mas os jogadores terão que esperar um pouco mais para ver outros conteúdos revelados anteriormente, como Island Sanctuaries e deep dungeon.

Novas missões

Captura de tela via Square Enix

Novas missões de role e missões de cenário principal serão lançadas com a atualização, bem como novas missões secundárias focadas em Tataru, que não estava muito presente em Endwalker até agora.

A linha de missões será chamada de “Tataru’s Grand Endeavours” e pode estar ligada ao próximo ataque da aliança, chamado Myths of the Realm Part One: Aglaia. Um vislumbre deste próximo dever foi revelado no trailer oficial da atualização, juntamente com outros conteúdos.

É o caso da nova masmorra e do trial que devem ser esperados também. Por outro lado, eles podem estar vinculados ao próximo MSQ.

Além disso, a única versão Extreme que faltava nos trials de Endwalker, chamada Endsinger’s Aria, será lançada junto com o próximo Unreal trial, Ultima’s Bane.

PvP

Captura de tela via Square Enix

O novo modo PvP Crystalline Conflict será introduzido. Será o primeiro modo PvP de pequena escala e seguirá um retrabalho das temporadas e progressão do modo.

A partir da atualização 6.1, as temporadas estarão sincronizadas com todas as principais atualizações e os níveis passarão de Bronze a Platinum. Os jogadores ganharão várias recompensas dependendo da classificação que alcançarem durante a temporada, incluindo as armaduras mostradas acima.

O Crystalline Conflict colocará duas equipes de cinco jogadores em uma arena onde cada equipe terá que empurrar um cristal gigante para pontos estratégicos para vencer o jogo. Não haverá restrições de classe e manterá as habilidades ajustadas ao PvP, semelhantes aos outros modos de jogo PvP.

Recursos sociais

Captura de tela via Square Enix

Um recurso social inesperado foi revelado hoje e será introduzido como beta com a atualização 6.1: Placas de Aventureiro. São placas totalmente personalizáveis ​​que servem como novas páginas de perfil para os jogadores.

Como Naoki Yoshida mostrou na Live Letter, será possível alterar praticamente todas as informações e elementos da interface, desde a escolha de um combate principal e trabalho de criação até alterar o plano de fundo e as bordas.

Ele “exibirá a que horas você normalmente joga, seus jobs favoritos, títulos, estilo de jogo e muito mais”, de acordo com a Live Letter. “Seu ranque GC, nome do FC e comentário de pesquisa serão refletidos automaticamente.”

Além disso, o tão esperado distrito residencial Empyreum será aberto quando a atualização chegar aos servidores ativos, pois os outros distritos estarão disponíveis novamente. A primeira loteria para adquirir as terras começará nesse horário e os jogadores terão cinco dias para entrar e tentar obter a sua. Aqui está um guia sobre o próximo sistema de loteria de habitação.

Alterações de balanceamento

A Square Enix revelou uma lista “não exaustiva” de mudanças de jobs, mas mais informações são esperadas sobre esse assunto nas notas completas da atualização, que serão lançadas em 11 de abril.

Aqui estão os jobs que receberão mudanças na atualização 6.1:

Fortalecimento do Dark Knight: A habilidade de invulnerabilidade agora concede HP ao causar dano. Isso reduzirá a chance do personagem morrer devido à falta de cura.

Fortalecimento do Machinist: Potência de várias habilidades aumentada.

Fortalecimento do Dragoon: as animações de salto foram encurtadas.

Fortalecimento do Summoner: Searing Light agora vem do personagem em vez do Carbuncle.

Fortalecimento do White Mage A duração do efeito Liturgy of the Bell é gerenciável. Ele pode ser interrompido mais cedo para dar todas os acúmulos de cura restantes de uma só vez. O alcance do Asylum foi aumentado para 10 yalms.

Ajuste do Samurai: a habilidade Kaiten é excluída e os números de dano são ajustados para corresponder a essa mudança.

Ajustes do Ninja Mug agora inflige um efeito negativo no alvo, que recebe mais dano dos aliados. O efeito Trick Attack agora só se aplica ao jogador.

Ajustes do Scholar O alcance do Sacred Soil foi aumentado para 10 yalms. A duração da Expedience foi reduzida.



Mudanças de qualidade

A Square Enix colocou uma grande ênfase em seu sistema Trust com Endwalker, e continuará nas próximas atualizações após a expansão.

Outras melhorias no sistema Trust virão junto com a atualização 6.1, incluindo a adição de seu suporte nas funções 2.0 de A Realm Reborn e aquelas lançadas posteriormente. Isso ajudará muitos jogadores que são forçados a esperar horas para encontrar outros jogadores para concluir essas tarefas, que são obrigatórias para progredir nas Missões do Cenário Principal.

Algumas masmorras também foram reformuladas, e a Main Scenario Roulette desaparecerá, pois ambas as tarefas da categoria se tornarão tarefas individuais.

Em geral

Os jogadores de Hrothgar vão querer ir ao cabeleireiro, pois mais penteados serão introduzidos. As outras mudanças gerais incluem missões New Game Plus e mais placas de glamour.

Algumas melhorias na interface também serão feitas, como a checagem de itens já adquiridos nas lojas, a opção de experimentar itens da Loja Online, animações ociosas do guarda-sol e melhoria da busca de mercado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 01 de abril.