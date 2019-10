Confira as cartas do Padrão 2020 de Magic: The Gathering que estão ficando mais caras

Depois de Campo dos Mortos ser banido e do primeiro grande torneio do Padrão 2020 de Magic: The Gathering, o valor de várias cartas começou a aumentar.

Do novo formato Pioneiro ao Padrão, o meta de Magic está se ajustando rapidamente. Cartas que eram consideradas fracas em arquétipos como aggro e midrange estão em ascensão, e as que já eram fortes estão ainda mais populares.

Bant Golos e Simic Ramp/Comida foram os dois decks mais jogados no Mythic Championship V. Mas, com a vitória de Javier Dominguez com um deck Gruul Aggro e o banimento de Campos dos Mortos, o meta do Padrão está mudando novamente.

Confira as cartas que estão crescendo no Padrão 2020 e nos outros formatos de Magic.

Oko, Ladrão de Coroas

A maior parte dos jogadores de MTG Arena está começando a usar decks Simic depois que o Campo dos Mortos foi banido, e Oko, Ladrão de Coroas se tornou a carta mais usada no Padrão. Mas ele também está sendo usado em outros formatos, como Pioneiro, Moderno e Vintage.

Brasolâmina

O Equipamento Artefato de Trono de Eldraine, Brasolâmina, está em ascensão graças à vitória de Domiguez no Mythic Championship V. Ele está aparecendo no Padrão em decks como Mardu Knights e Gruul Aggro, além de Jund Midrange e, possivelmente, até no novo formato Pioneiro.

Vivien, Patrulheira do Arco Bestial

A planeswalker Vivien, Patrulheira do Arco Bestial estava no deck que Chris Kvartek usou no MCV, e com o qual ele dominou a mesa no primeiro dia. E, com o Campo dos Mortos fora da jogada, Vivien está aparecendo muito mais nos decks Simic e Jund Aventura em Magic Arena e no jogo físico.

O deck Simic de Kvartek no MCV também aumentou a quantidade de decks de Comida em MTG Arena. Ao usar cartas que antes não eram usadas, como Fada Animadora e Dupla Curiosa, e combiná-las com Lobo Mau e Oko, os jogadores aumentam as possibilidades do que a Comida pode fazer no Padrão.

Passagem Fabulosa

Criaturas e artefatos não são as únicas cartas populares de Magic no momento. A Passagem Fabulosa está encontrando espaço em muitos dos novos decks de Pioneiro que estão sendo criados, e também no Brawl e no Commander. Era Uma Vez também está sendo usada no Padrão, Moderno e Pioneiro.

Enquanto o meta se ajusta nos vários formatos de Magic, podemos esperar versões alteradas de decks já existentes, além de diversos novos estilos, construídos com cartas que pareciam não ter valor.

Artigo publicado originalmente por Danny Forster em inglês no Dot Esports no dia 23 de outubro.