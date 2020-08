Todas as cartas Celestiais que podem ser encontradas na palavra-chave Evocar no Chamado da Montanha de Legends of Runeterra

A temporada de spoiler para a segunda expansão de Legends of Runeterra, Chamado da Montanha, fez uma reviravolta interessante levando à revelação do penúltimo campeão que está chegando. Na revelação de hoje do Twitter, a Riot Games mostrou uma nova palavra-chave, Evocar, que dá aos jogadores a chance de escolher uma carta Celestial entre três opções.

Para coincidir com este lançamento, a Riot Games está dando a múltiplos criadores de conteúdo a chance de revelar as cartas Celestiais que podem ser encontradas em Evocar ao longo do dia.

Aqui estão todas as cartas celestiais que você pode evocar (atualizados periodicamente ao longo do dia no artigo original):

O polonês Youtuber MKRR3 revelou a primeira carta celestial:

Imagem via Riot Games.

Embora o nome não seja confirmado, o efeito traduzido é que uma unidade em sua mão custa um a menos.

A segunda carta Celestial foi revelada pelo criador de conteúdo russo TianKami no VK:

Imagem via Riot Games.

O nome é uma versão conjugada da palavra Snake. Como uma Unidade Celestial barata, com atributos respeitáveis ​​comparáveis ​​ao Plumageiro Rastreador, esta cobra permitirá que você conteste o tabuleiro mais cedo, dando a você a chance de ganhar mais tempo para invocações futuras e outras cartas celestiais.

Para usar o poder dessas cartas celestiais, aqui estão todas as cartas de evocação conhecidas:

Clame aos Celestiais ao evocar, já que essas cartas estão chegando quando LoR: Chamado da Montanha for lançado oficialmente para PC e Mobile em 26 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 23 de agosto.