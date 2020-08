Palavra-chave Evocar e 6 novas cartas se unem à região de Targon em Legends of Runeterra Chamado da Montanha

A temporada de spoiler da segunda expansão de Legends of Runeterra, Chamado da Montanha chegou ao conjunto final de cartas antes do último campeão ser revelado. No anúncio de hoje no Twitter, a Riot Games revelou seis novas cartas colecionáveis ​​e uma nova palavra-chave, Evocar.

As novas cartas são Mountain Scryer, Spacey Sketcher, Lunari Priestess, Solari Priestess, Moondreamer e Behold the Infinite. Evocar é uma mecânica que permite que você escolha uma carta Celestial entre três opções para adicionar à sua mão. Os jogadores de Hearthstone devem reconhecer essa mecânica, pois é semelhante à palavra-chave Descobrir.

Mountain Scryer é uma unidade rara de custo 4 com 2/3 e um efeito persistente que faz com que suas Cartas Celestiais custem um a menos e uma habilidade de Lealdade que permite Evocar. Space Sketcher é uma unidade rara de custo 1 com 1/1 e uma habilidade de jogo que faz com que você descarte uma carta para evocar uma carta Celestial que custe três ou menos.

A Lunari Priestess é uma unidade rara custo 3 com 2/1 e uma habilidade Anoitecer que permite que você evoque. Solari Priestess é uma unidade rara de custo 3 com 1/2 e uma habilidade Amanhecer que evoca um card Celestial que custa especificamente quatro, cinco ou seis de mana.

Moondreamer é uma unidade comum de custo 5 com 3/5 e uma habilidade Jogar que evoca qualquer card Celestial. Behold the Infinite é uma magia súbita de custo 2 comum que também faz com que você Evoque para obter uma carta Celestial de qualquer custo.

No Monte Targon, quem deseja alcançar as estrelas pode chegar perto de tocá-las.



🌌Nova palavra-chave – Evocar: escolha uma carta Celestial entre 3 para criá-la na mão.



Quer saber qual será a primeira constelação? MKRR3 tem a resposta: https://t.co/cEVifNJz5y pic.twitter.com/0tt3iCJTh1 — Legends of Runeterra Brasil 🌷 (@RuneterraBrasil) August 23, 2020

A Riot está dando aos criadores de conteúdo a chance de revelar todas as cartas Celestiais que podem ser encontradas na palavra-chave Evocar. Você pode encontrar a lista atual de cartas celestiais conhecidas aqui.

Mas, como não conhecemos todas as cartas Celetiais que estão disponíveis no momento, será impossível julgar com precisão cada uma das cartas desse conjunto de spoiler. À primeira vista, entretanto, podemos presumir com segurança que as cartas Celestiais terão que ser muito poderosas para ter sucesso, já que todas essas cartas que têm Evocar como palavra-chave são caros para seus atributos. Algumas cartas de Evocar, como Solari Priestess e Spacey Sketcher, limitam a quantidade de cartas Celestiais que você pode encontrar por custo, o que permitirá que você adapte sua curva ao plano de seu oponente.

O tema de constelação dessas cartas e palavras-chave potencialmente indicam um Aurelion Sol revelado amanhã como o campeão final para o primeiro terço de Chamado da Montanha.

Invoque o poder do cosmos quando LoR: Chamado da Montanha for lançado oficialmente para PC e Mobile em 26 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 23 de agosto.