Suposta data de lançamento da expansão Targon de LoR é possivelmente revelada nas últimas notas de atualização

Detalhes sobre a suposta expansão da região de Targon para Legends of Runeterra, que está programada para ser lançada em agosto, de acordo com o roteiro da Riot, ainda não foram anunciados oficialmente. Mas as notas de atualização de hoje podem ter dado aos fãs sua primeira pista sobre a possível data de lançamento da próxima expansão.

A Riot Games anunciou no final de maio que uma nova expansão de Legends of Runeterra, contendo uma nova região, deveria chegar em agosto. O roteiro do jogo também delineou o conceito de novas cartas sendo adicionados a cada dois meses e uma nova região a cada seis meses a partir de então. Um vazamento de dados de um usuário do Reddit revelou que a nova região provavelmente era Targon e também incluiu campeões que podem ser adicionados às regiões existentes no LoR.

Os jogadores ficaram entusiasmados com a próxima expansão de agosto e provavelmente esperavam que alguns detalhes fossem divulgados nas notas da atualização 1.7 do LoR. Mas a Riot optou por permanecer calada e misteriosa sobre a expansão, além de um pequeno detalhe.

Devido à equipe do LoR tirar um tempo para “recarregar as energias”, as próximas Atualizações 1.8 a 1.10 estão recebendo uma alteração no cronograma. A atualização 1.8 foi originalmente agendado para 19 de agosto, mas agora será lançada em 26 de agosto. Esta é a última atualização de agosto e provavelmente conterá a nova região mencionada no roteiro.

A atualização 1.9 está sendo ignorada e será seguida pela atualização 1.10 em 16 de setembro, que conterá a “próxima rodada significativa de atualizações de balanceamento”, de acordo com as notas da atualização 1.7.

Como a Atualização 1.8 é a atualização final de agosto e a atualização após conter grandes alterações de balanceamento, é mais do que provável que a nova expansão do LoR possa estar disponível em 26 de agosto. No entanto, não está confirmada no momento. A Riot pode ajustar a janela de lançamento para a nova expansão devido à mudança no cronograma de correções do jogo.

Há rumores de que os campeões de Targon a serem adicionados na próxima expansão são: Aurelion Sol, Diana, Leona, Soraka, Taric e Zoe. Alguns dos campeões que poderiam se juntar às regiões existentes incluem Tahm Kinch (Águas de Sentina), Viktor (Piltover & Zaun), Riven (Noxus), Ivern (Ionia), Nocturne (Ilhas das Sombras), Shyvana (Demacia) e Trundle (Freljord).

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 04 de agosto.