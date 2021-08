Poppy será adicionada a Legends of Runeterra no conjunto Além do Bandobosque

Inspire seus aliados com a Guardiã do Martelo.

O primeiro campeão a juntar-se à próxima expansão de Legends of Runeterra, Além do Bandobosque, foi revelado. Poppy está chegando ao LoR, a Riot Games anunciou no Twitter e em colaboração com a Mobalytics.

Poppy é uma campeã Yordle de quatro de mana de Bandópolis e Demacia com 4/3 e uma potente habilidade de fortalecimento. Sempre que ela declara um ataque, Poppy concede a si mesma e a todos os aliados com poder igual ou inferior a ela um bônus de + 1 / + 1 permanente. Poppy sobe de nível depois de declarar ataques com aliados três vezes diferentes.

Uma vez que Poppy atinge o nível dois, ela ganha + 1 / + 1, a nova palavra-chave Impacto, e melhora sua habilidade de Atacar em um bônus + 2 / + 2 permanente e concede a ela e seus aliados a palavra-chave Impacto também. Se você puder conceder a Poppy um bônus com cartas como Ascensão de Campanha, ela pode acelerar seu progresso para alcançar o nível dois muito mais rapidamente.

Como a primeira campeã de duas regiões colecionável totalmente nova, Poppy pode se encaixar em um deck com Demacia ou Bandópolis. Se ela se alinhar com Demacia, ela pode contar com efeitos de Mobilizar, como Perseguição Implacável ou Égide de Ouro.

Embora todas as cartas de Bandópolis ainda não tenham sido reveladas, Poppy pode encontrar sinergias com cartas como Empilhadores de Pedras ou Bardos Barulhentos. O objetivo principal pelo qual você precisa se esforçar com Poppy é acumular um tabuleiro largo com unidades que tenham quatro ou menos de Poder no momento em que a rodada quatro acontecer. Um fortalecimento permanente de + 1 / + 1 em todo o tabuleiro pode destruir um oponente se ele não for capaz de reagir adequadamente.

Imagem via Riot Games

Enquanto Poppy pode ficar fora de controle se ela não for respondida, seus três pontos de vida são uma fraqueza moderadamente perceptível que a torna propensa a ser removida ou trocada. Apesar dessa desvantagem, se Poppy for capaz de declarar um ataque, sua Vida continuará a aumentar, tornando-a mais difícil de ser removida no futuro.

Quando Poppy atinge seu segundo nível, a capacidade de acumular continuamente a palavra-chave Impacto permite que você cause dano ao Nexus inimigo, mesmo se você for bloqueado a cada vez que atacar. Mas Poppy deve declarar ataques com unidades aliadas para que ela ganhe crédito por subir de nível. Se seu oponente puder remover seu tabuleiro antes, evoluí-la se tornará mais difícil.

Além da revelação de Poppy, o Veredito da Guardiã, Desbravador Yordle, Cavaleiro Pomposo, Ferreiro Yordle, Defesa Estressante, Investida Heróica e Escudeira Yordle também foram exibidos hoje.

Veredito da Guardiã, além de ser o feitiço de Campeão de Poppy, é um feitiço raro lento de seis de mana de Bandópolis que coloca uma unidade inimiga no topo do deck do inimigo.

Desbravador Yordle é uma unidade yordle épica de seis de mana de Bandópolis e Demacia com 5/5 com a palavra-chave Patrulheiro. Sempre que ele declara um ataque, o Desbravador concede a si mesmo e a todos os aliados com poder igual ou inferior a ele um bônus de + 0 / + 1 permanente.

Cavaleiro Pomposo é uma unidade rara yordle de três de mana de Bandópolis e Demacia com 1/1 e a palavra-chave Ataque Duplo.

Ferreiro Yordle é uma unidade yordle comum de dois de mana de Bandópolis com 2/2 e uma habilidade Atacar que dá a todos os aliados com igual ou menos poder que ele próprio Ataque Rápido temporariamente durante a rodada.

Defesa Estressante é um feitiço comum súbito de três de mana de Bandópolis que define as estatísticas de uma unidade para 1/6 durante a rodada.

Investida Heroica é um feitiço raro lento de cinco de mana de Bandópolis que faz com que um aliado Golpeie um inimigo. Se o inimigo sobreviver ao dano, ele ficará atordoado por toda a rodada.

Cavaleiro Yordle é uma unidade yordle comum de um de mana de Bandópolis com 2/1 e uma habilidade Jogar que permite que você crie uma Lancinha ou um Escudinho na mão. Lancinha e Escudinho são feitiços de velocidade focado de um de mana que concedem a um aliado um bônus de + 1 / + 0 se você selecionar a Lancinha ou um bônus de + 0 / + 1 permanente se você escolher Escudinho.

Implicações no Meta

A nova mecânica que fortalece as unidades dependendo do poder do “líder” permite que você considere cuidadosamente quais unidades jogar para fornecer uma cadeia de fortalecimentos poderosos.

Embora Genevieve Cordielmo seja uma comparação direta com Desbravador Yordle, já que ambas são unidades Patrulheiras de seis de mana, o novo Desbravador desempenha um papel diferente. Já que Desbravador Yordle fornece fortalecimentos de Vida mais permanentes e é mais resistente, ela pode permitir que você proteja o tabuleiro largo com o qual você tentará atacar.

Cavaleiro Pomposo é outra carta multirregional que pode se tornar uma bola de neve se não for respondida devido à sua palavra-chave Ataque Duplo. Embora ele possa causar uma tonelada de dano se estiver fortalecido, seu único ponto de Vida tornará difícil para ele ir muito longe.

Ferreiro Yordle dá aos seus aliados a chance de se protegerem ao atacar com Ataque Rápido. Embora essa palavra-chave seja eficaz para colocar em seus aliados, se suas unidades tiverem um Poder fraco, o Ataque Rápido será menos eficiente.

A Defesa Estressante serve a dois propósitos, já que você pode alvejar em qualquer unidade com sua habilidade. Você pode proteger seu aliado com pouca Vida que está prestes a ser removido ou reduzir a linha de estatísticas de uma unidade inimiga.

Investida Heroica é um novo feitiço de ataque que tem um uso diferente de todos os outros no jogo, como Combate Singular ou Golpe Orquestrado. Como este é lento, caro e não simétrico, você pode tentar destruir uma ameaça considerável ou removê-la temporariamente com Atordoamento.

Escudeira Yordle é um poderoso seguidor de custo um de Bandópolis que pode carregar a região. Já que ela cria uma carta, ela se sincroniza com as revelações recentes que se concentram em adicionar cartas à sua mão, como Caminhos Ocultos ou Yordle Novato.

Além disso, se você colocá-la em um deck agressivo, a Lancinha ou Escudinho criado pode ser usado como carta a ser descartada. Um aumento de Vida ou de Poder também pode fazer com que suas unidades futuras alcancem poderosos pontos de poder. Às vezes, um ponto extra de Vida pode salvar unidades de certos feitiços de remoção que podem abrir o jogo completamente.

Embora um fortalecimento permanente seja poderoso, uma fraqueza com a Lancinha e o Escudinho é que ambos têm velocidade focado. Isso significa que depois que sua Escudeira criar um ou você invocar uma unidade, seu oponente poderá lançar um feitiço ou iniciar um ataque e você não poderá usar nenhum deles imediatamente após realizar uma ação.

Poppy se juntará à lista de campeões de Bandópolis/Demacia quando LoR: Além do Bandobosque for lançado em 25 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 16 de agosto.