Palavra-chave Manifestar e 5 novas cartas de Bandópolis reveladas para Legends of Runeterra Além do Bandobosque

A segunda nova palavra-chave do conjunto possui semelhanças com uma mecânica que já está no jogo.

Mais cinco cartas colecionáveis ​​e outra nova palavra-chave da expansão Além do Bandobosque de Legends of Runeterra foram introduzidos. A mecânica mais recente, Manifestar, é semelhante a Evocar de Chamado da Montanha, onde um jogador pode escolher entre três cartas dentro de uma categoria e então selecionar uma carta para adicionar à sua mão.

As últimas cartas reveladas deste próximo conjunto incluem Telescópio Errante, Soldada de Bandópolis, Bardos Barulhentos, Silfo Furioso e Laços de Batalha.

Imagem via Riot Games

Telescópio Errante é uma unidade rara Fada de dois de mana de Bandópolis e Targon com 2/1 e uma habilidade Jogar que Manifesta um Celestial aleatório que custa três ou menos, um seguidor épico ou um seguidor multirregional.

Soldada de Bandópolis é uma unidade Yordle comum de dois de mana de Bandópolis com 1/2 e a palavra-chave Elusivo. Ela também têm a habilidade Golpe ao Nexus, onde criam um Gatoruja Faminto nas mãos.

Bardos Barulhentos é uma unidade Yordle comum de três de mana de Bandópolis com 2/4 e uma habilidade de invocação que cria um Gatoruja Faminto na mão.

O Gatoruja Faminto criado por esses efeitos é uma unidade Fada 2/1 de um de mana não colecionável com a palavra-chave Escudo de Feitiço, além de ser de Ionia e Bandópolis.

Silfo Furioso é uma unidade Fada de sete de mana comum de Bandópolis e Piltover e Zaun com 5/4 e a palavra-chave Ataque Rápido. O Silfo também tem uma habilidade que é ativada quando invocado se você causar dano ao Nexus inimigo em quatro ocasiões diferentes durante o jogo. Se a condição for atendida com sucesso, a unidade obterá a palavra-chave Impacto quatro vezes.

Esta nova palavra-chave foi revelada ontem. A palavra-chave acúmulada significa que Silfo Furioso causará quatro pontos de dano ao Nexus inimigo quando ele golpear enquanto estiver atacando.

Laços de Batalha é um feitiço lento comum de quatro de mana de Targon que concede a dois aliados um bônus de +2/+2.

Implicações no Meta

A nova palavra-chave Manifestar é uma forma alternativa de agregar valor ou obter uma resposta imediata a uma ameaça adversária. Telescópio Errante tem o poder de preencher sua curva ou ajudar a desenvolver seu tabuleiro para ser mais largo nos estágios iniciais do jogo, uma vez que é garantido encontrar um seguidor Celestial de baixo custo.

Embora o grupo atual de seguidores da raridade Épica tenha uma ampla gama e seja inconsistente, em média você pode encontrar uma unidade cara que pode ser uma ameaça poderosa se você perder o fôlego no início.

É impossível avaliar a eficácia do conjunto de cartas multirregionais agora, uma vez que o conjunto completo ainda não foi revelado. Apesar do fator sorte, Telescópio Errante pode muitas vezes encontrar para você uma boa unidade a partir da opção Celestial.

Soldada de Bandópolis e Bardos Barulhentos são dois seguidores que têm oportunidades de fornecer fichas extras do Gatoruja Faminto. Estes Gatorujas Famintos podem contestar o tabuleiro devido aos seus dois de poder e palavra-chave Escudo de Feitiço tornando-os difíceis de remover. Apesar de sua eficácia, eles não são os melhores na defesa contra unidades Assustadoras e Elusivas.

Mas mesmo com uma fraqueza aparente, o Gatoruja Faminto pode se tornar mais eficaz se a sinergia do tipo Fada for revelada. Há uma boa chance de que isso possa ocorrer, já que a tribo será adicionada ao jogo com o lançamento de Além do Bandobosque.

Silfo Furioso fornece uma utilidade agressiva interessante devido à sua capacidade de obter a palavra-chave Impacto quatro vezes se as condições corretas forem atendidas. Apesar de seu alto potencial de dano, a habilidade de Silfo Furioso está em uma unidade cara de sete de mana com apenas quatro pontos de vida.

Este alto custo e baixa Vida o torna incrivelmente difícil de proteger e provavelmente não vale a pena construir a estratégia ao seu redor, a menos que a palavra-chave Impacto tenha mais combos potenciais para serem revelados posteriormente no conjunto.

Além de ter uma arte peculiar com figuras desconhecidas representadas em primeiro e segundo plano, Laços de Batalha é um fortalecimento potente com valor justo para seu custo. Apesar das estatísticas + 4 / + 4 por quatro de mana, o fato de ser uma lento significa que você precisa pré-comprometer seu mana antes de jogá-lo. Isso significa que se seu oponente remover uma ou ambas as unidades depois de ativar a carta, o fortalecimento efetivo pode ser reduzido para + 2 / + 2 ou até zero.

LoR: Além do Bandobosque será lançado em 25 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 14 de agosto.