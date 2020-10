Novo Monumento revelado em Legends of Runeterra

A Riot Games lançou hoje outra rodada de spoilers de Legends of Runeterra para a próxima expansão de Monumentos de Poder.

Várias cartas de Monumentos poderosas já foram reveladas, incluindo a nova Nascente Estelar que foi revelada hoje. Contendo efeitos e habilidades contínuos, as respostas para lidar com esse novo tipo de carta eram escassas, até a revelação de Caminhos Divergentes hoje.

O triunfo não precisa vir do conflito.



A Nascente Estelar é o mais novo Monumento revelado para a próxima expansão, que chega no dia 14 de outubro.



📲Baixe agora para PC ou celular: https://t.co/yMme3MNdMJ pic.twitter.com/yN5bbhvDF9 — Legends of Runeterra Brasil 🌠 (@RuneterraBrasil) October 8, 2020

Caminhos Divergentes é um feitiço Rápido que pode sacar uma carta de Monumento ou destruir um. Na maioria dos decks de Targon, tanto para ranqueada quando no competitivo, Caminhos Divergentes é uma inclusão automática. O feitiço une os decks de Monumentos ao mesmo tempo que tem a capacidade de separá-los. Caminhos Divergentes é um feitiço Rápido que pode interagir com os movimentos que um oponente faz em oposição aos feitiços Lentos.

As cartas de Monumentos ocupam espaço no tabuleiro de um jogador e geralmente não fornecem nenhum valor durante o turno em que foram jogadas, mas seu valor de longo prazo pode fazer com que valha a pena jogá-las. Caminhos Divergentes fornece a remoção necessária para lidar com o novo tipo de carta ou a habilidade de comprar um Marco por apenas três de mana.

A outra carta revelada hoje foi Guardião da Nascente, um custo três que cria um Dádivas da Nascente na mão quando invocado. Seus atributos são sólidos com 3/3 e a cura fornecida por Dádivas da Nascente tem sinergia com a Nascente Estelar e as cartas autodestrutivas reveladas em 5 de outubro.

Também é possível que as construções de Noxus / Targon Vladimir valham a pena ser jogadas graças ao valor contido em Guardião da Nascente. Os jogadores terão que esperar até o lançamento do MdP em LoR em 14 de outubro, no entanto, para testar essas novas cartas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 08 de outubro.